Em Estocolmo, a última casa de August Strindberg

81

665338

2019-01-18 01:00:00

Subindo a rua Tegner, chega-se, em pleno Centro de Estocolmo, ao prédio 85 da rua Drottninggatan, que com ela faz esquina. É um prédio comum, que passa despercebido pelo transeunte, a não ser que ele esteja procurando este endereço. Ainda assim, hoje em dia, é difícil percebê-lo, salvo se levantarmos um pouco a cabeça. Então, veremos uma esfinge preta, como uma sombra chinesa, dependurada a partir da parede do prédio, indicando que ali se situa o Museu August Strindberg.

Homem de seu tempo

No Brasil, Strindberg é um nome praticamente desconhecido, salvo em alguns cursos de Literatura ou disciplinas de Literatura dramática. Mas quem se depara com os escritos de Strindberg, não deixa de levar um choque. Ainda no semestre passado, lecionando literatura dramática, trabalhei com Senhorita Júlia e pude confirmar o efeito que a escrita de August Strindberg provoca. Imagine-se ao final do século XIX, com, de um lado, todos os preconceitos relativos a militarismo, nacionalismo e feminismo e, de outro, toda a expansão industrialista e tecnológica que o continente europeu experimenta, aí incluindo-se a Suécia.

Strindberg não foi apenas o mais famoso dramaturgo sueco do fim do século XIX e início do século XX, mas um intelectual ativo, por isso mesmo polêmico, que provocou emoções contraditórias em seus contemporâneos e conterrâneos. Hoje em dia, algumas de suas peças de teatro - mais de 60 - continuam sendo representadas mundialmente, ainda que nenhuma supere Senhorita Júlia, referência do teatro naturalista na Europa, datada de 1888, mas que funciona como uma espécie de documento a respeito da luta desenvolvida pelas mulheres para o seu reconhecimento e valorização social.

Na Torre azul

O apartamento de Strindberg, ou, como ele o chamava, a "Torre azul", era uma construção extremamente moderna para a época. Pertencia a um hotel, que ficava no sexto e último andar do prédio. Strindberg alugava todo o quinto andar. O apartamento não era grande: uma sala de entrada era também seu quarto; uma sala de jantar, com armários e uma mesa central com cadeiras e poltronas, onde o escritor recebia convidados e promovia soirées musicais, acompanhado do irmão Axel, que era pianista, sobretudo em homenagem a Beethoven, a grande admiração musical de Strindberg, que era músico amador: desde jovem tocava guitarra, flauta e compunha pequenas partituras. Na sala, ainda se observam figuras de Goethe e de Schiller, os dois líderes do romantismo alemão, igualmente valorizados pelo dramaturgo sueco.

A visita que se pode fazer à casa de Strindberg evidencia uma construção de formato circular, ou seja, entra-se por um lado e sai-se pelo outro, passando-se sucessivamente de uma peça para a outra. No centro, está o lavabo, grande novidade da engenharia da época, assim como havia dois telefones na casa - um com linha exclusiva para o hotel acima - e outra com linha externa: ao lado, vemos uma lista dos números mais usados pelo escritor. Outras tecnologias modernas de então: luz elétrica, campainha ligando o apartamento ao térreo, de modo que a visita podia se anunciar desde a rua; e elevador pantográfico, a quintessência da acessibilidade facilitada a uma construção deste tipo.

A peça seguinte é uma sala de estar, dividida parcialmente por uma vidraça que permite a criação de um espaço isolado, o gabinete de trabalho de Strindberg. Ali vemos algumas prateleiras com livros. Sua biblioteca, com cerca de 3 mil volumes, hoje ocupa o sexto andar do prédio - onde estava o hotel - e pode ser visitada mediante hora marcada e com guia.

A última sala é uma espécie de vestíbulo: pequeno, serve certamente para se colocar/tirar casacões e calçados, sobretudo na época de inverno, em que a neve se acumula nas ruas e o frio normalmente cai a alguns graus negativos. Como o apartamento também tinha calefação - coisa rara na época - imagine-se que esta peça de passagem é fundamental para o bem-estar do morador.