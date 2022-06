Fugindo dos debates

As convenções ainda não chegaram, mas a campanha eleitoral já está forte nas ruas. Com a abrangência das redes sociais, na interpretação de alguns, os confrontos têm perdido a importância que tinham no passado. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é avesso a debates, já anunciou que não vai a nenhum no primeiro turno. O argumento de Bolsonaro, "todo mundo vai dar pancada em mim".

Sem tempo para responder

Na eleição de 2018, o candidato Bolsonaro já não compareceu aos debates. Quando foi atingido por uma facada, tinha participado de apenas dois (Band e Rede TV), depois da facada não foi a mais nenhum, nem no primeiro, nem no segundo turno. Bolsonaro argumenta que, com 10 candidatos, não teria tempo para responder a todos. Ele seria atacado e não teria como responder. De certa forma, ele tem razão. Não seria nem um pouco fácil responder às cobranças que os candidatos fariam ao presidente da República. Enquanto isso, apresenta suas lives às quintas-feiras, não há contestadores ao vivo; e concede entrevistas, em suas viagens, às emissoras do interior, que depois são repercutidas pela chamada grande mídia.

Palanque para os nanicos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já participou de outros embates em suas passagens pelo Palácio do Planalto, tem outra estratégia. Programa sua participação em debates e entrevistas. Já existem cerca de 20 pedidos de diferentes mídias, TVs, jornais, rádios, portais e sites, para o primeiro e o segundo turnos. A disposição de Lula é participar, mas o petista avalia que, com a ausência de Bolsonaro, o alvo principal será ele. Oferecerá palanque para que os candidatos de menor pontuação acabem com uma alavanca para crescer nas pesquisas. Por isso, examina com a equipe sua estratégia.

Interesse nos debates

Os debates são fundamentais para o fortalecimento da democracia e para o esclarecimento da população, entretanto, caso os dois protagonistas, com maioria de votos, não compareçam, será que os veículos se propõem a realizar esses debates? Corremos o risco de que temas importantes de campanha e do maior interesse do País fiquem debaixo do tapete, situação muito ruim para a democracia.

Os dois têm vulnerabilidades

Na opinião do senador gaúcho Lasier Martins (Podemos, foto), "a situação é inusitada. Sempre houve interesse em debates, porque é a ocasião de um apontar os defeitos do outro e exaltar suas virtudes. Desta vez, eles estão fugindo porque os dois têm vulnerabilidades".

Respeito ao eleitorado

No entendimento do senador gaúcho, "mesmo que não haja o debate público pela televisão e rádio, haverá um debate interno pela imprensa. Um acusa o outro, e, no dia seguinte, o outro se defende. Acho que vai chegar a um ponto que será necessário que se reúnam, para ver, na briga, quem ganha do outro". Segundo Lasier Martins, "vai haver menos debate, mas alguma coisa vai ter que acontecer, até em respeito ao eleitorado".

Violência verbal

Na avaliação do senador, isso não compromete a democracia, mas pode provocar alguma violência mais adiante. "Até uma violência verbal, já que o Supremo, agora, entende que ofender autoridade é atacar a democracia. Isto no conceito deles." Para Lasier Martins, "com a falta de debates quem perde é o eleitorado, que não terá oportunidade de firmar seu juízo sobre quem tem mais erros e quem tem mais razões".