ICMS para combustíveis e energia

A semana começa com intensa discussão sobre a votação, no Senado, de propostas que interferem nos estados, entre elas a que limita o ICMS sobre combustíveis e energia. Em vésperas de eleições, os temas devem sofrer influência direta nas disputas eleitorais.

Juntos pelo Rio Grande

O senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto) acredita que o grande número de senadores candidatos não interfere na votação de assuntos em que a população gaúcha seja beneficiada. Argumenta que, "na bancada gaúcha (Luis Carlos Heinze e Lasier Martins), por exemplo, tem divergências ideológicas aqui ou acolá, mas nos interesses do Rio Grande do Sul, votam sempre juntos, independente do partido do governador. Nós temos ouvido sempre o governo do Estado e seguimos na defesa do interesse da população, não interessa, no bom sentido, quem seja o governador".

Perda de arrecadação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está discutindo com os governadores alternativas para a perda de arrecadação por causa do projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Os governadores e prefeitos estimam que a mudança vá provocar uma perda de R$ 100 bilhões por ano na arrecadação. Na opinião do economista Leonardo Ribeiro, assessor do Senado, "os estados respondem por 30% do investimento, enquanto a União por 26%. Os municípios, que também recebem ICMS, ficam com 44%."

Senadores candidatos

Quase metade dos parlamentares pretende disputar algum cargo em outubro. A maior parte vai concorrer ao governo do Estado. Dos 81 senadores, pelo menos 19 querem disputar a vaga de governador. Já 14 vão tentar a reeleição ao Senado, entre eles o gaúcho Lasier Martins (Podemos). Dois pretendem disputar o cargo de deputado, e a senadora Simone Tebet (MDB), a presidente da República. Os senadores Fernando Bezerra e Paulo Rocha não irão disputar a reeleição. Acir Gurgacz (PDT-RO) está inelegível por decisão judicial.

Resultado imprevisível

Na avaliação de especialistas, se de um lado a imposição do teto promete baixar preços, por outro vai abalar o caixa dos futuros chefes estaduais. No entendimento de alguns, isso pode afetar o voto de senadores que têm pretensões eleitorais, e tornar o resultado mais imprevisível do que na Câmara, onde o governo aprovou a proposta com apoio de 403 deputados.

Reforma tributária

O senador Paim está otimista com o avanço da reforma tributária. Disse que, "com os acordos feitos, o relator Roberto Rocha (PSDB-MA), conseguiu avançar com o relatório da reforma tributária e, acredita na aprovação do relatório". Paim lembra que a reforma tributária vem sendo falada pelo menos nos últimos 40 anos. "Quando entrei na Constituinte já se falava, continua se falando e não acontece. É palco de debates, até disputa eleitoral, e nunca vota". Na avaliação de Paim, "parece que está caminhando um pouco, com a polêmica natural". Diz o senador do PT, "em conversas que tive na manhã de ontem, fui informado que a reforma avançou um pouco no atendimento aos estados."

Melhor reforma possível

Com tanto tempo de espera, a expectativa é que a reforma tributária seja mais abrangente, mais racional e que permita atacar de frente as distorções mais graves da tributação nacional e realizar a melhor reforma tributária possível.