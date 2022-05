MDB e a terceira via

Com o nome de Simone Tebet (MDB-MS) definido como alternativa da terceira via, a senadora dá a largada para a corrida presidencial, com certo atraso, e um partido dividido. Por outro lado, recebe o apoio de um grupo de empresários, executivos e intelectuais que articulam ações para impulsionar a pré-candidata nesse tortuoso caminho em busca do Palácio do Planalto.

A favor do Brasil

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) disse que "a expectativa, pelas pesquisas qualitativas que fizemos, é que grande parte da população quer ver se construir um discurso a favor do Brasil, e não contra ninguém". Na visão do parlamentar, "para trilhar esse caminho, é preciso que a Simone tenha, ao mesmo tempo, uma manifestação com gentileza, com suavidade, com jeito de mulher, mas com absoluta firmeza sobre os processos".

Busca de eleitores

Segundo Alceu Moreira, "se ela tiver essa narrativa, ela vai, certamente, pegar esses eleitores que chama na franja. O eleitor só vota em (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) porque não gosta de (Jair)Bolsonaro (PL), ou só vota no Bolsonaro porque não gosta do Lula, e eles são um volume bastante grande, se enquadra em quase 30% dos eleitores brasileiros", avalia.

Candidata oficial

Alceu Moreira destaca que "ela agora é candidata oficial do partido, porque uma coisa é declarar em pré-convenção, e outra coisa é colocá-la como agora, candidata definitiva. A negociação com o núcleo duro é com Cidadania e PSDB, conversando com outros partidos também".

Falta comunicar os russos

"Falta comunicar os russos", reagiu o deputado federal gaúcho e ex-ministro Osmar Terra (MDB), quando questionado sobre a candidatura. "Isso é uma decisão do presidente do partido, isso não é uma decisão da base, da convenção", acentuou. Na opinião do ex-ministro, "o Nordeste quer apoiar o Lula; o Sul, boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, uma parte do Norte do País querem apoiar Bolsonaro, então tem um bom risco de não ser nem aprovada na convenção".

O melhor é liberar

No entendimento de Osmar Terra, "o melhor para nós seria liberar o partido, não ter a candidatura, porque é uma candidatura fraca, de última hora, não se elege, vai gerar um esforço enorme para arrumar algum voto, vai custar muito em dinheiro, e vai fazer pouco voto, vai ser o (Henrique) Meirelles de saia. Então não vale a pena", assinalou o emedebista, acrescentando: "Meireles ajudou a puxar para baixo a legenda".

Tem que ouvir a base

Terra lamenta: "Nós fizemos a metade dos deputados que nós tínhamos com a candidatura fraca, candidatura fraca majoritária puxa para baixo a legenda, então não tem razão para ter essa candidatura desse jeito, tentando viabilizar". Para o congressista, "o Nordeste não tem como não apoiar Lula, porque eles acham que o Lula é mais forte. Um partido do tamanho do MDB pode construir uma candidatura forte, mas isso leva uns dois anos, não em cima da hora, estão tentando inventar nome em cima da hora; tem que ouvir a base, a base não está sendo ouvida, a convenção não aconteceu".