O "Projeto de Nação - o Brasil em 2035", elaborado pelos militares dos institutos General Villas Boas, Sagres e Federalistas, projeta o País com a manutenção do bolsonarismo pelos próximos 13 anos. O documento prevê cobrança de mensalidade em universidades públicas e no Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto os cadetes das Forças Armadas e das polícias recebem soldo nas suas escolas, porque o estudo ali é visto como serviço. O projeto trata também de temas como a "integração da Amazônia no Brasil". Marcelo Godoy, repórter do Estadão, mostra em matéria especial que o "Projeto de Nação" dos generais contou com a estrutura dos ministérios para ser elaborado.

Cobranças no SUS e universidades

O plano dos generais Eduardo Villas Bôas e Hamilton Mourão defende a austeridade pública. Quer cobrar o atendimento no SUS de quem ganha mais de três salários-mínimos. Pretende impor mensalidades aos alunos das universidades federais. A afirmação é do coordenador do projeto, general Rocha Paiva.

"Desideologizar" o ensino

Ao tratar da educação, a intenção do plano fica mais nítida, escreve Godoy. Ele quer "desideologizar" o ensino no País. "Como fazer isso sem afrontar a liberdade de cátedra, a autonomia universitária e a liberdade de pensamento, é algo que não se explica."

Não fala em fim de privilégios

Por fim, quem oferece um projeto à Nação silencia sobre o exemplo que deve dar ao País. Ele não trata do fim dos privilégios das corporações da burocracia civil e militar.

Solidariedade social

Na opinião do deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT, foto), "é um erro brutal de Projeto de Nação. O SUS garante a própria saúde do povo através de um sistema universal gratuito, e ao mesmo tempo este gratuito tem que ser compreendido que não é um gratuito que a gente não pague, nós pagamos através dos nossos impostos".

Cobranças nas universidades

O congressista afirmou que "a questão das universidades e dos institutos federais, que o acesso a um sistema de universidades em institutos federais, é fundamental para o Projeto de Nação".

SUS é uma conquista

"O nosso SUS é uma conquista da qual o povo brasileiro não pode, em hipótese alguma, abrir mão", destaca Henrique Fontana. "E me admira muito que pessoas que falam em construir o Projeto de Nação começem por destruir duas das grandes conquistas que o brasileiro tem."

Estrutura tributária justa

"E quanto à preocupação dos generais, que eu não sei quem são, e como pagar por esses serviços, a maneira de pagar por esse serviço é através de uma estrutura tributária justa, e não cobrando de quem está estudando."

Proposta indecorosa

"Esse é mais um projeto para destruir a Nação. Completamente equivocado. Quem não se lembra de como era a saúde antes, só as Santas Casas de Misericórdia atendiam os pobres, que eram tratados como indigentes", disse ao Repórter Brasília, a auditora aposentada do SUS Jovita Rosa. E acrescentou: "a proposta é indecorosa, para acabar com o SUS".