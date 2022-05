Comando da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PL), mais uma vez, muda o presidente da Petrobras. O novo indicado é um nome de confiança do ex-superministro da Economia, Paulo Guedes, que se fortalece e retoma o comando, com força, tendo como missão viabilizar o projeto de venda da estatal, agora, sendo viabilizado pelo novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, também do time de Paulo Guedes.

Reajustes menos frequentes

O governo não pode mandar diretamente na decisão da empresa sobre os preços, mas pode mudar o conselho e o presidente, que mudam a diretoria. Com as permanentes mudanças na petroleira, Jair Bolsonaro vai aos poucos, chegando aonde ele quer, que é a mudança da política de preços. Bolsonaro briga às vésperas das eleições para que os reajustes não sigam o ritmo atual; é quase uma emoção por semana, a expectativa é que os aumentos sejam menos frequentes. Quer um espaço maior entre os reajustes enquanto o mercado de petróleo estiver vivendo constantes mudanças por conta da crise de energia provocada pela guerra da Rússia com a Ucrânia.

Dançou em 40 dias

Com a demissão de José Mauro Coelho, que ficou no cargo por apenas 40 dias, Jair Bolsonaro pretende avançar na busca de um controle absoluto da estatal. Já passaram pelo comando da estatal no governo Bolsonaro, Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva de Luna e, agora, José Mauro. Se for aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras o nome de Caio Paes de Andrade, ele será o quarto presidente da empresa neste governo. O que está sendo questionado é que, apesar de extenso currículo, não consta em sua formação experiência na área de energia, petróleo e gás. A Lei das Estatais exige uma experiência de pelo menos 10 anos na área de atuação da empresa ou em área conexa para a qual o profissional for indicado. Caio Paes de Andrade não cumpre essas exigências.

Não vai fazer diferença

O deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSD, foto), integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara, critica mais essa mudança. Acentua que o valor dos combustíveis não será atacado pelo novo presidente. "A única pessoa responsável por essa política da Petrobras é o presidente Bolsonaro, que vem utilizando esses supostos presidentes que, inclusive, nem currículo têm, para buscar seu objetivo eleitoral." Segundo o congressista, que também é presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, "pode colocar na Petrobras o Joãozinho, o Pedrinho ou o Maurinho, que não vai adiantar nada. Não vai fazer diferença nenhuma".

Rumo à extinção

"Quanto mais passa o tempo, menos vale a Petrobras, assim como o Banrisul", alerta o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL). Na opinião do congressista, "a Petrobras deve ser privatizada, uma vez que o petróleo está caminhando rumo à extinção".