A montagem de uma chapa unificada que reúna o centro, é um quebra cabeça que fica cada vez mais complicado. Os dois pré-candidatos que lideram a corrida ao Palácio do Planalto acompanham de perto as pesquisas, e observadores tanto de Lula como de Bolsonaro não acreditam que uma possível terceira via possa alterar o quadro, hoje, com os dois protagonistas. "Segundo analistas, é mais prudente num eventual segundo turno, a disputa ser entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)."

Rumos da campanha

A estrutura do comando político de campanha do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de agora, vai se reunir toda semana para dar os rumos gerais da campanha de Lula. No que diz respeito ao ponto de vista político, Lula está à frente nas pesquisas. Mas não é nada fácil manter esse desempenho quando tem muitos atiradores mirando no mesmo alvo. O risco de queda é grande, por isso, a valorização da estratégia que se chama mantenedora.

Manter o que já tem

Com o que já conquistou, é muito difícil que Lula tenha um crescimento significativo depois de alcançar 46% das intenções de votos. O desafio maior, afirmam observadores políticos, é ele manter o que já tem. A equipe de Lula tem ido às reuniões de todos os debates de emissoras de televisão, rádio e jornais, e torce para que ocorram mais.

Eleitorado de baixa renda

Pelo lado de Jair Bolsonaro, há uma preocupação do que está acontecendo com o eleitorado de baixa renda. Com tantos programas anunciados pelo governo, o presidente que busca a reeleição, não está crescendo como esperava.

Sem crescimento na baixa renda

Corresponde a dois terços do eleitorado brasileiro, a população de baixa renda, ou das classes D e E, que ganham até dois salários-mínimos, e os que recebem do programa social, como o Auxílio Brasil, não têm demonstrado uma tendência de crescimento em votos do que era esperado da migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Isso é motivo de preocupação para o Palácio do Planalto e para a equipe de campanha de Bolsonaro.

Quarta onda de Covid

Epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel (foto) alerta para o risco real da quarta onda de Covid, já decretada na Argentina. A epidemiologista afirma que "o Brasil está em momento muito melhor, mas a taxa de transmissão ficou acima de 1 pela primeira vez, desde fevereiro". Para a professora Ethel Maciel, "diante da ameaça de uma quarta onda, é preciso voltar a falar sobre o uso de máscaras".

Parceria do BRB com o Flamengo

O Banco de Brasília comemora a parceria feita com o Flamengo. O presidente da instituição financeira, Paulo Henrique Costa, disse ao Repórter Brasília, "que a instituição financeira alcançou três milhões de contas no banco digital, e ganhou uma posição que se destaca comparativamente a qualquer outro banco no País". Paulo Henrique acentuou que o BRB já teve um retorno de imagem, que está avaliado, aproximadamente, em R$ 1,4 bilhões, e segue para outra fase. Inicia a estruturação de uma subsidiária, vai buscar um parceiro para estar com as novas etapas de crescimento.