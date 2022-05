Liberdade ameaçada no País

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não sossega. Em discurso cheio de palavrões e com gritos, o presidente comparou o momento atual com 1964, ano do golpe militar, para dizer que a liberdade está ameaçada no País. "Os que tentaram nos roubar em 64, tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas", afirmou Bolsonaro em um evento com empresários na segunda-feira, em São Paulo. "A liberdade é mais importante que a nossa própria vida." O presidente voltou a enfrentar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), citando a possibilidade de eleições "conturbadas".

"Psicopata" e "imbecil"

A suposta proteção às liberdades individuais e democráticas foi a justificativa utilizada pelos militares para derrubar o então presidente João Goulart e instalar o regime de exceção, que durou 21 anos no País. No mesmo discurso, Bolsonaro (foto) voltou a minimizar a defesa de golpe militar - o que é inconstitucional - em manifestações pró-governo. "Entendo tudo isso como liberdade de expressão", declarou, chamando em seguida de "psicopata" e "imbecil" quem classifica os atos bolsonaristas como antidemocráticos por suas bandeiras.

"Nunca serei preso"

Bolsonaro disse se sentir um "prisioneiro sem tornozeleira eletrônica" no comando do País, e descartou que um dia possa ser preso. "Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém", afirmou no evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas).

Voz isolada

Para o deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT), "as manifestações de Jair Bolsonaro aos empresários, em São Paulo, são totalmente inapropriadas para um presidente da República que coloca permanentemente em discussão a democracia, e questiona o modelo eleitoral que ele mesmo foi eleito". Na visão do congressista gaúcho, "é uma voz isolada, a população brasileira tem maturidade para conduzir uma eleição tranquila e segura, sem permitir que esse discurso possa contaminar o ambiente democrático. É uma voz isolada que não representa nenhuma ameaça", avalia Pimenta.

"Não mente e não engana"

Para o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL), "as declarações de Bolsonaro, de que ele não vai ser preso, tem toda a lógica. Ele não cometeu nenhum crime, nenhum ato de corrupção. Não cometeu nenhum crime de responsabilidade, não tem porque ser preso. Sobre as demais declarações, é o que o presidente tem dito sempre, é a maneira dele se expressar". O congressista acentua: "Se quiserem prender ele na marra, não vão conseguir". Segundo Bibo Nunes, "é a maneira dele se expressar, o presidente fala com o coração, diz o que sente; não mente, não engana".