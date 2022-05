Produção recorde de grãos

A produção de grãos deve ser recorde no Brasil este ano. Mesmo tendo enfrentado graves problemas climáticos que atingiram o Sul, a expectativa, avaliam especialistas do setor, é colher uma safra de 270 milhões de toneladas de grãos, mais de 14 milhões de toneladas em comparação ao ano passado.

Baixa produção

Nosso principal produto de exportação, a soja, deve registrar uma colheita de 123 milhões de toneladas, queda de 10,4%, puxada pela baixa produção nos estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, no principal grão produzido pelo País, a perda será de cerca de 20 milhões de toneladas.

Preocupações com o milho

As preocupações dos produtores se voltam, agora, para as plantações de milho, que é um dos principais fatores que devem ser acompanhados. A base da alimentação das aves, suínos e bovinos é o milho, e o impacto dele sobre ovos, leite e carnes é muito grande, avalia o diretor de Política Agrícola da Conab, Sérgio De Zen.

Falta de chuvas

No Mato Grosso e no Paraná, maiores produtores do cereal, as perspectivas são boas. Já Minas, Bahia, São Paulo e Goiás sofrem com a falta de chuvas. Com todos os problemas enfrentados, a Conab estima que a produção de milho será 31% maior que no ano passado, quando a colheita foi muito ruim por causa da seca.

Feijão e trigo podem surpreender

Outra cultura prejudicada pela seca é o arroz. O que pode surpreender positivamente, este ano, é o feijão da segunda safra e o trigo, que vai ter aumento da área plantada. Caso este número projetado pela Conab se consolide, vai ser uma safra boa, uma safra recorde. Atestam os especialistas que nunca o Brasil conseguiu colher 270 toneladas de grãos numa única safra.

Produtor endividado

Na opinião do deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), "o recorde de safra tem um efeito no sentido de animar o produtor, animar a população, somos um grande produtor, um grande exportador. Lamentavelmente, do outro lado, temos muito produtor endividado, muito produtor com conta em aberto, muito agricultor esperando que o governo resolva as pendências da seca para não continuar inadimplente".

Recorde de renda

"Mesmo com a seca em boa parte do País, o Brasil conseguiu produzir uma safra recorde", destaca Heitor Schuch. "Assim como obtivemos um recorde de safra, de produção, gostaria que pudéssemos dizer que temos recorde de renda no bolso do produtor, das cooperativas, das cerealistas. Aí, sem dúvida nenhuma, vivenciaríamos uma situação muito melhor, porque, com isso, estaríamos industrializando mais produtos, fazendo uma transformação no milho, que é o carro chefe."

Setor agropecuário industrializado

"Botar o grão no navio e mandar embora, ninguém ganha nada com isso. A indústria não ganha, o município não ganha, o Estado também não, e nem a União. Temos que partir no sentido de trabalhar, de fazer recorde de produção e de produtividade, mas também aumentar o processo de transformação que, com isso, a geração de renda e trabalho e de tributos para os cofres públicos vai ser muito maior", prevê Schuch.