Troca de comando

Em meio às fortes críticas que vem fazendo aos reajustes dos preços dos combustíveis pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Exonerou Bento Albuquerque e colocou em seu lugar Adolfo Sachsida, que era o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia.

Ainda por causa dos combustíveis

A mudança acontece poucos dias após a divulgação de um lucro bilionário da Petrobras, que Bolsonaro definiu como 'estupro', durante uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais na quinta-feira passada. Aos gritos, o presidente fez apelos para que a empresa não volte a aumentar o preço dos combustíveis no Brasil. Depois disso, na segunda-feira, a Petrobras deu uma resposta. Anunciou uma alta de 8,87% no preço de venda do óleo diesel nas refinarias.

Petrobras tem 'gula enorme'

Como se fosse alguém da oposição, se manifestando para os correligionários, Bolsonaro tem usado todos os meios para pressionar o comando da petroleira a não aumentar os preços. Ele disse que a Petrobras "tem gula enorme" e "tem gordura" para "adotar responsabilidade" e não subir o preço dos combustíveis no País. "Vocês têm lucro de 30%. Dá para resolver isso aí", cobrou na ocasião.

Jogando para torcida

Após sequências de críticas, o presidente da República, pré-candidato à reeleição, afirmou que não iria interferir na companhia. "Eu não mando na Petrobras", mas, sem dúvida, ele joga muito bem para a torcida, nesse jogo do faz de conta.

Os gritos contra o lucro

Enquanto Bolsonaro vai fazendo novos ataques, a Petrobras divulga o resultado do primeiro trimestre deste ano, quando a empresa teve lucro de R$ 44,561 bilhões, valor 3.718% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Decisão de

natureza política

Na opinião do deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto), "o que está acontecendo agora é que nós temos uma decisão de natureza política a ser tomada pelo governo Bolsonaro, porque o diesel é, certamente, um dos fatores incidentes em todo o processo de produção e consumo do Brasil".

Tem que buscar uma saída

No entendimento do parlamentar, "essas decisões têm que acontecer. O que eu imagino é que o presidente Bolsonaro tenha uma equipe que seja capaz de dizer para ele qual a saída, por mais drástica que possa ser. Eu não imagino que o ministro Bento Albuquerque tenha dado para ele essa alternativa".

Tomada de posição de governo

O congressista acentua que essa é uma tomada de posição do governo. Lembra que quando a Petrobras teve o grande rombo causado pela administração petista, de R$ 126 bilhões, para ela se transformar num ativo considerável e com apetite de mercado, a empresa teve esse contrato de gestão em que os investidores minoritários teriam voz ativa no processo. "Era a única forma de fazer o investidor externo comprar os papéis da Petrobrss e revitalizar a companhia. Hoje eles têm toda a razão necessária para fazer com que os papéis se valorizem e componham os preços internacionais, independentemente do que aconteça no Brasil."