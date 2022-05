Isenção de impostos

Aprovada na Câmara, vai para o Senado a Medida Provisória (MP) que retoma, até 2023, a isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para pagamentos de leasing de aeronaves remetidos por empresas brasileiras ao exterior. O relator da matéria, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), apresentou parecer favorável, fazendo apenas um ajuste para adaptar o texto à MP 1089/21, que acaba com a diferença entre transporte aéreo regular público e privado.

Crescimento do turismo

A proposta mereceu intenso debate no plenário da Câmara. O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL, foto) afirmou que votou favorável à redução do imposto, mas isso tinha que beneficiar a população como um todo. Segundo o parlamentar, "o Brasil, infelizmente, ainda não cresceu como deveria no turismo. É uma vergonha, nós, com 213 milhões de habitantes, termos como recorde 6,5 milhões de turistas brasileiros".

Exemplo do Uruguai

O parlamentar citou o Uruguai que recebe mais de 7 milhões de turistas ao ano, como exemplo. Disse também que "a Espanha e a França têm como grande fonte de divisas o turismo". Bibo garantiu que "o governo Bolsonaro vai valorizar ao máximo a indústria sem chaminé".

Liberação dos cassinos

O congressista voltou a defender a liberação dos cassinos também como incentivo ao turismo. Destacou que votava a favor da MP, condicionando que era para diminuir os preços das passagens. Prometeu acompanhar e cobrar o benefício para a população. Na opinião do parlamentar, "a reclamação das empresas, de que há um déficit de R$ 1 bilhão, é nada diante do dinheiro que circula com o turismo".

Impacto orçamentário

Com as novas alíquotas propostas pela MP 1094/21, o governo estima uma renúncia fiscal de R$ 374 milhões para 2022; R$ 382 milhões para 2023; R$ 378 milhões para 2024; R$ 371 milhões para 2025; e R$ 158 milhões para 2026.

Retorno gradual

Essa medida provisória, avalia a deputada Erika Kokay (PT-DF), "compõe o retorno gradual para chegarmos em 3% de imposto para este segmento, para que não tenha que absorver, e provavelmente repassar para os consumidores os impactos desta pandemia".

Marketing político brasileiro

