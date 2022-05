A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, e considera crime hediondo o assassinato de crianças e adolescentes menores de 14 anos. A proposta foi batizada de Lei Henry Borel, em referência ao menino de 4 anos morto no ano passado por hemorragia interna após espancamentos no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro.

Deputados mobilizados

Para o deputado federal gaúcho Maurício Dziedricki (PTB, foto), "o fato de considerar um crime hediondo faz com que a gravidade deste assunto mostre a importância que o Congresso Nacional tem dado para que tenhamos medidas efetivas de proteção às crianças e adolescentes". Dziedricki destacou o trabalho do Legislativo, "com uma série de parlamentares que ajudam no combate efetivo desse tipo de crime que, infelizmente, aumentou nos últimos anos".

Denúncias do Disque 100

O congressista citou os canais de informações, como o Disque 100, para que a população possa denunciar esses abusos, e os parlamentares possam produzir uma legislação que, realmente, traga efetividade no cumprimento à proteção da criança e do adolescente. Segundo o deputado, "é importante a população denunciar, e esses são os canais, através do mecanismo de denúncia".

Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é tomada como referência para a adoção de medidas protetivas, procedimentos policiais e legais, e de assistência médica e social.

Sem conversão em cesta básica

A exemplo do que ocorre no âmbito da violência contra a mulher, aos crimes desse tipo, praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista, não poderão ser aplicadas as normas da Lei dos Juizados Especiais. Proíbe-se, assim, a conversão da pena em cesta básica ou em multa de forma isolada.

Semana de recados

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está dando continuidade aos encontros com autoridades civis e militares com o objetivo de arrefecer a crise entre os Poderes. O senador diz que "é preciso diálogo para enfrentar arroubos antidemocráticos". Nesta quarta-feira, Pacheco encontrou-se com o presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos. Na reunião foi reforçada a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico.

Processo de pacificação

Rodrigo Pacheco acentuou que "o alinhamento entre as instituições só é possível por meio do diálogo, necessário para o processo de pacificação social".

Projetos estratégicos

Um assunto também bastante comentado nos corredores do Congresso e na Esplanada dos Ministérios foi a reunião do Alto Comando do Exército com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no quartel general do Exército, na manhã de terça-feira, quando assistiu a uma rápida apresentação sobre os principais assuntos e projetos estratégicos da Forças Armadas.