Receita pede socorro

Auditores da Receita Federal afirmam que o "sucateamento" da instituição "inviabiliza combate a fraudes", não permitindo que as equipes de fiscalização façam seu trabalho com efetivos resultados e evitando um sangramento maior na economia do País. Os auditores argumentam que o governo está estrangulando o combate à sonegação por organizações criminosas. "O resultado do trabalho, que será inviabilizado se a Receita não receber a devida atenção, é muito superior aos valores necessários para recompor o orçamento", diz trecho de documento entregue ao Ministério da Economia.

Desmontando o serviço público

"Na verdade, o governo (Jair) Bolsonaro (PL) veio para atirar contra o serviço público. Tudo o que é serviço público não presta, o servidor público é o responsável por todos os males que tem no País, no conceito do presidente", afirma o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto), acrescentando que "eles (governo) estão desmerecendo o servidor público e desmontando o serviço público".

Preço caro

Pompeo de Mattos lembra que "isso já aconteceu no governo (Fernando) Collor (1990-1992), e nós pagamos um preço bem caro por isso. Foi uma experiência muito negativa, era a caça dos marajás", acentuou.

Tiro no pé

Segundo o congressista, o governo está dando um tiro no pé. "Eles atiraram em todos os setores, e agora é a vez da Receita Federal. Com isso, vão tentar o desmonte da Receita", acusa.

Reflexos no usuário

Na avaliação de Pompeo de Mattos, "a população, agora, começa a sentir, na verdade o usuário já sente, os reflexos do descaso. Esse descontrole vai levar a consequências, inclusive, na questão da droga, que diz respeito à própria segurança pública. Na avaliação do deputado, "o governo está fazendo isso de forma consciente, objetivando o desmonte do serviço público".

Modernização da Receita

O deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), que conhece bem a área de arrecadação e já foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, considera que os mecanismos de aferição e de controle, nos tempos atuais, desde que se utilize e modernize as receitas, no caso a Receita Federal, são muito mais efetivos e podem trazer ótimos resultados, mas tem que investir, atualizar, dispor de profissionais eficientes e preparados.

Trabalho sério e robusto

Na visão do parlamentar, "isso significa que dá para fazer esse trabalho de uma forma mais séria e robusta, e também com melhores resultados, mas isso não dispensa o brutal déficit que existe no número de servidores e da atenção que se dispensa, do ponto de vista do gasto público para com a Receita Federal". Feltes pondera que "se o governo tivesse dotando a Receita Federal de estrutura material e tecnológica de forma robusta, mereceria menos críticas".