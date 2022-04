O coordenador do programa econômico da pré-campanha de Ciro Gomes (PDT), Mauro Benevides Filho, criticou o aumento da taxa de juros como estratégia para conter a inflação. Na opinião do parlamentar, "o reajuste do combustível influencia na cadeia de consumo do País". Disse que "o fim da política de preços da Petrobras é a saída contra a inflação".

Capacidade de crescer

Para Mauro Benevides (foto), "o governo perdeu a capacidade de crescer". Por isso, ele critica o teto de gastos, que teria engessado a capacidade do governo de investir. "Você só gera emprego e renda quando a economia se expande", acentua.

Petrobras

A economista Elena Landau, ex-diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e coordenadora econômica da candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, defendeu nesta quinta-feira que a Petrobras mantenha a paridade com a cotação internacional do petróleo. Segundo a economista, "a União recebe dividendos da estatal que podem ser usados para bancar programas sociais".

Avanço da reforma trabalhista

Elena Landau também falou da precarização do trabalho no País, mas negou que a reforma trabalhista tenha contribuído com o aumento do desemprego e a piora das condições de trabalho. Ela defende que a reforma trabalhista deve avançar ainda mais. "Não há evidências que liguem o desemprego à reforma trabalhista. A pandemia afetou muito o mercado de trabalho nos últimos anos." Para reduzir o desemprego em curto prazo e criar mais empregos formais, o plano de governo da pré-candidata do MDB promete prospectar demandas locais em regiões carentes para estimular novos empregos. Mauro Benevides Filho e Elena Landau foram entrevistados na série Eleições 2022, da CBN.

Auxílio Brasil

Os deputados federais aprovaram a MP que estabelece R$ 400,00 como valor mínimo para o programa social. Foram 418 votos a favor e sete contra. O Auxílio Brasil foi criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família. Os benefícios do projeto custarão R$ 47 bilhões por ano aos cofres públicos. Agora, o texto segue para o Senado.

Governo "desmonta programa"

Para a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT), "o governo desmonta um programa que era muito bem estruturado, que era o Bolsa Família, e substitui por algo que pode não ter o mesmo impacto". E acrescentou: "A nossa proposta era de R$ 600,00. O relator não considerou critérios que existiam no Bolsa Família e eram extremamente positivos, como por exemplo, a questão escolar, manutenção das crianças na escola, o esquema da vacinação, a prioridade para as mulheres". Maria do Rosário falou também do "empoderamento das famílias, das mulheres e o reconhecimento que crianças na escola, ano após ano, nos garantiriam a superação da pobreza a longo prazo".