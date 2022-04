Bandidos do Novo Cangaço

O Novo Cangaço vem trazendo pânico, principalmente, para cidades do interior, como Mococa (SP), Jarinu (SP), Araçatuba (SP), Varginha (MG), Bom Jardim (MA), Araçu (GO), Criciúma (SC), Cametá (PA), Botucatu (SP), Guararema (SP) e, mais recentemente, Guarapuava (PR). Dezenas de homens fortemente armados com fuzis, usando coletes à prova de balas e carros blindados atacam bases policiais, saqueiam agências bancárias e empresas de transporte de valores, transformando cidades inteiras em reféns.

Menor aparato de segurança

Especialistas em Segurança Pública ouvidos pela BBC News Brasil, em agosto de 2021, acreditam que alguns desses locais são escolhidos pelo tamanho reduzido do aparato policial e pelas possibilidades de rotas de fuga. Eles afirmam que dificilmente uma ação do Novo Cangaço seria feita numa metrópole, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, pois todas possuem batalhões de elite de prontidão para esse tipo de ocorrência.

Muito dinheiro nos cofres

Uma fonte afirmou à coluna que alguns empresários com problemas na Justiça utilizam as transportadoras de valores como uma espécie de "banco paralelo", para tentar "evitar" que os valores sejam bloqueados para pagamentos de "indenizações, execuções fiscais, incidências de desconsideração de pessoa jurídica, sequestros de bens, entre outros. Na prática, eles guardariam o dinheiro na transportadora e poderiam pagar fornecedores, combustível da frota, quase tudo... Uma espécie de "caixa-2" do mundo empresarial para fugir do BacenJud - sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras.

E o PCC sabe disso...

A mesma fonte afirma que "o PCC deve ter descoberto há alguns anos que alguns empresários guardam, por um bom tempo, grandes quantias de dinheiro nessas transportadoras de valores e resolveram 'investir pesado' neste tipo de crime, com muito planejamento, grandes equipes de assaltantes de banco e recursos".

Crime organizado

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB, foto) afirmou que "o crime organizado hoje é baseado em facções criminosas. É a evolução do crime organizado que está permeado em todos os cantos do Brasil". No Rio Grande do Sul, acentua Redecker, "há facções que dividem municípios. Os criminosos iniciaram lá atrás, com tráfico de drogas, assaltos, e outros crimes". Para o congressista, "hoje eles já estão permeados em empresas, no comércio, em vários cantos da economia dos municípios e dos estados."

Interligação de inteligência

Na avaliação do deputado, "há necessidade de uma interligação de inteligência de toda a estrutura, porque não é só a polícia que cuida disso, são também as receitas estaduais e federais."

Foco no combate

Na opinião do Lucas Redecker, "onde se consegue focar um trabalho em áreas específicas, os resultados aparecem, por exemplo, assalto a bancos". Disse que "no Rio Grande do Sul, há anos, tínhamos muitos assaltos a bancos e carros fortes, hoje, não temos mais".

Utilização da tecnologia

"Tem que usar a tecnologia na interligação, não apenas da força policial", reforça o congressista. Ele destaca que "um trabalho muito grande em tecnologia vem sendo feito, mas quanto mais a tecnologia avança, mais modalidades de novos crimes acontecem", lamenta.