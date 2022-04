O deputado Leo de Brito (PT-AC) defende o aumento para os funcionários das universidades públicas e institutos federais. O parlamentar argumenta que, há quase seis anos, esses funcionários estão sem reajuste e seus salários estão corroídos pelo aumento da inflação. O deputado ainda chama de vergonhosa a proposta de reajuste de 5% para os servidores apresentada pelo governo Jair Bolsonaro (PL). O congressista calcula que a perda salarial, de seis anos para cá, ficou entre 20% e 30%, e ressalta que a inflação registrada nos últimos 12 meses foi a maior em 28 anos.

Dirigentes sindicais

Já o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo, foto) destaca que alguns dirigentes sindicais recebem mais de R$ 25 mil de salário mensal, enquanto o governo propõe aos funcionários públicos um índice de aumento de 5%.

Descalabro do serviço público

Para Marcel van Hattem, "o Brasil é o país da incoerência: enquanto milhões de pessoas estão desempregadas e passando fome, a elite do funcionalismo público acha injusto um aumento salarial de 5%". Van Hattem defende uma reforma administrativa que acabe com o que chama de "descalabro no serviço público".

Plano safra ainda travado

Os produtores rurais continuam aguardando a liberação de crédito suplementar de R$ 2,57 bilhões, para recompor as linhas subsidiadas do Plano Safra 2021/2022. No início de março, a Secretaria do Tesouro Nacional suspendeu as contratações de crédito rural nas modalidades de custeio, investimento e comercialização. "A recomposição é necessária para adequar o programa à atual taxa de juros", explica o deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP).

Agricultores atingidos pela seca

A previsão é que Câmara e Senado realizem sessão conjunta amanhã para votar o PLN 1/2022. O deputado federal Jerônimo Goergen lembra que o projeto foi uma das medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura para atender os agricultores atingidos pela seca que castigou os estados do Sul e Centro-Oeste do País no final do ano passado. No Rio Grande do Sul, foi a pior estiagem dos últimos 17 anos.

Acesso à Justiça

O projeto do Senado que prevê a desjudicialização da execução civil é criticado pelo deputado Ricardo Silva (PSD-SP). O parlamentar argumenta que, sob o pretexto de agilizar processos judiciais, a proposta cria mais burocracia e prejudica o acesso dos cidadãos à Justiça.

Rejeição da proposta

Ricardo Silva alerta que o Conselho Nacional de Justiça já emitiu um parecer técnico contra a matéria. De acordo com o deputado, não há como passar para os cartórios funções como penhora e cumprimento de mandados, uma vez que essas são incumbências típicas de Estado. Ele espera que a proposta seja rejeitada.