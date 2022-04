Um desafio delicado

A gaúcha Rosa Weber (foto), próxima presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de setembro, já chega com um enorme desafio, evitar que o decreto de Jair Bolsonaro (PL) que perdoou o deputado Daniel Silveira (PTB) crie mais imbróglio na já conturbada relação entre os Poderes. Caberá a ela analisar a validade do decreto. A ministra tem dois caminhos espinhosos: ou começa seu mandato já em confronto com o presidente da República ou corre o risco de o tribunal, com o combustível que o Palácio do Planalto ao que tudo indica está disposto a jogar na fogueira, aceitar a afronta à corte.

Decisão com Alexandre

Um caminho menos turbulento, dizem especialistas, é Rosa Weber deixar que o juiz responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, manifeste sua posição sobre o decreto presidencial. Isso só deverá ocorrer após a publicação do veredicto do Supremo, que pode levar até dois meses. Sem dúvida, novos embates sobre o tema acontecerão ao longo dos próximos dias. Vale lembrar que mais esse desafio imposto à corte terá a palavra final do próprio Supremo.

"Decreto da graça será cumprido"

"O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido", garantiu o presidente Jair Bolsonaro na abertura oficial da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), nesta segunda-feira. Bolsonaro afirmou que "no passado, soltavam bandidos e ninguém falava nada. Hoje, eu solto inocentes". No discurso, o presidente disse também que "para tirá-lo da cadeira presidencial, só Deus". Acrescentou: "Eu jamais esperava ser presidente da República, já que aconteceu, entendo que é uma missão de Deus. A ele agradeço a minha vida e essa missão".

De moto e a cavalo

O presidente da República chegou à feira de tecnologia do agronegócio e se deslocou pilotando uma moto. Na garupa, um segurança. Ao chegar à exposição, o presidente entrou no espaço, uma área de 500 mil metros quadrados, montado num cavalo, acompanhado de apoiadores também a cavalo.

Pesquisa FSB/BTG

Rodada mais recente do levantamento da pesquisa FSB/BTG, divulgada nesta segunda-feira, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa para presidente da República com 41%; Jair Bolsonaro (PL) tem 32%; Ciro Gomes (PDT), 9%; André Janones (Avante) e João Doria (PSDB), 3% cada; Simone Tebet (MDB), 1%.

Nova crise

A crise entre o governo e o Judiciário ganhou um novo capítulo no final de semana, após o Ministério da Defesa reagir a uma fala do ministro Luís Roberto Barroso, de que as Forças Armadas estariam orientadas a atacar o processo eleitoral. O tema deverá esquentar no Congresso esta semana. O deputado bolsonarista Bibo Nunes (PL-RS), cedo, nesta segunda-feira deu um recado forte, sem meias palavras, ao Senado. "O Senado tem que pedir urgente o impeachment do ministro, ou então são uns covardes e com o rabo preso", afirmou o parlamentar.

Reforma trabalhista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de pressionado por partidos aliados e pelo próprio PT, não incluirá em seu programa de governo a revogação da reforma trabalhista. Ele deve decidir pela revisão do pacote implantado por Michel Temer (MDB). Já o assessor econômico do PT, Antônio Corrêa de Lacerda, afirmou que "é preciso revogar a reforma trabalhista e incorporar uma nova legislação".