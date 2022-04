Interferência no orçamento

Análise do pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) Marcos Mendes revela que a forma como deputados e senadores assumiram controle do dinheiro público no Brasil, não encontra paralelos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão no qual o país busca ingressar. Por meio de emendas, o Congresso Nacional (foto) toma conta de 24% do valor para gastos não obrigatórios e investimentos. Nos EUA, onde o Legislativo interfere bastante neste âmbito, a parcela é de apenas 2,4%. Congressistas brasileiros interferem 20 vezes mais no Orçamento que parlamentares de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Detalhamento das indicações

Também chama atenção o grau de detalhamento das indicações. Marcos Mendes aponta que deputados federais e senadores conseguem destinar a emenda para algo extremamente específico, como a construção de uma escola em uma cidade.

Grandes prioridades

O estudo mostra que na maioria dos países o Legislativo altera apenas as grandes prioridades, indica o quanto vai gastar em cada área. Vamos gastar mais em educação, vamos gastar menos com ciência e tecnologia, ou vamos gastar mais com saúde; é nesse nível que o debate se dá na maioria dos parlamentos.

Atrapalha o planejamento

No Brasil, o Parlamento é autorizado a ir lá no detalhe da despesa, isso atrapalha totalmente o processo de planejamento. Quando o parlamentar entra individualmente e determina dinheiro para construir um hospital, ele está furando todo um planejamento, uma visão sistêmica que ele não tem, e o Poder Executivo tem.

Alteração do orçamento

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, indicam que na América Latina somente os congressos do Brasil e do Chile têm o poder de alterar o orçamento no detalhe, mas diferentemente do que acontece aqui, os chilenos só podem reduzir as despesas.

Espaço para a corrupção

Além de atrapalhar o planejamento, o estudo do professor Marcos Mendes aponta que o modelo acaba diminuindo a transparência e abrindo espaço para a corrupção. Na média dos últimos seis anos foram aprovadas mais de 7.700 emendas a cada ano. Diante de um número tão alto, falta tempo e mão de obra para avaliar a decisão dos parlamentares. Fica difícil saber, por exemplo, se o político analisou a prioridade do município ou só quis agradar a base eleitoral, ou mesmo a empresa que será contratada para o investimento.

Orçamento secreto

Com o chamado orçamento secreto, o Congresso aumentou ainda mais o controle das verbas públicas. Somando as emendas individuais, de bancada, de comissões e de relator, foram R$ 36 bilhões em despesas não obrigatórias em 2022. Sobrou para o governo R$ 112 bilhões.

Internet gratuita

