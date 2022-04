Fake news divide parlamentares

A polêmica proposta sobre a legislação das fake news continua dividindo a opinião dos deputados. Alguns defendem nova votação do regime de urgência para a tramitação do projeto de lei, mas críticos da proposta querem que a votação seja adiada para depois das eleições.

Nova votação

Deputados que apoiam o projeto de lei que busca combater as notícias falsas (PL 2630/20) esperam que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL, foto), coloque novamente em votação o pedido de urgência para a votação do texto em plenário. Eles acreditam que existe uma maioria favorável, mas que ela não foi alcançada na votação do dia 6 de abril, quando a urgência foi rejeitada. Dificilmente qualquer decisão será tomada a partir de agora no Parlamento. Deputados e senadores estão com o pé na estrada buscando garantir sua reeleição ou apoiar seus candidatos.

Uso irresponsável da comunicação

Para o deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT), vice-líder da minoria, "o projeto das fake news está em linha com o que vem sendo adotado por outros países". Na opinião dele, "o uso irresponsável da comunicação através das redes sociais é uma preocupação global hoje".

Versões falsas

Henrique Fontana tem utilizado a tribuna da Câmara, em defesa da democracia no Brasil e em outros países, chamando atenção para onde as redes têm sido fartamente usadas para a distribuição de notícias falsas, de construção de versões não verdadeiras e manipuladoras. Alertou para os riscos do que isso indica "não só para a democracia, mas para a própria vida", acentuou Fontana. Para o parlamentar, "a internet tem se transformado em um campo de disseminação do ódio".

Mais rigor este ano

A preocupação dos deputados que querem a lei é com a possibilidade de a mediação feita pelas plataformas ser insuficiente, afetando o resultado das eleições deste ano. Em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral constatou que houve disparos em massa de informações falsas nas eleições de 2018. E prometeu punir a atitude com mais rigor este ano.

Censura às redes sociais

A deputada Bia Kicis (PL-DF), escudeira do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirma que o projeto traz censura para as redes sociais, e que os cidadãos não podem contar apenas com os grandes veículos de comunicação para se informar. No entendimento da congressista, "a liberdade de expressão pressupõe que você possa emitir a sua opinião, que você possa falar o que você pensa sem correr o risco de ser censurado".

Prejuízos na suinocultura

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) alerta, mais uma vez, para o prejuízo da subcultura suína no País. No entendimento do parlamentar, "o governo tem que, principalmente, subsidiar o frete do milho para chegar até o campo, se não o pessoal começa a matar as matrizes. Nós só não temos esse processo mais grave, porque quem não aguenta mais isso são os produtores particulares, aqueles que estão na integração, nas cooperativas já passaram por todo processo".

Matar matrizes

Alceu Moreira explica que "isso aconteceu a vida inteira, tem altos e baixos". O governo, na verdade, destaca o congressista, "precisava ter uma Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) que tivesse estoque de passagem para poder fornecer milho em condição de atender à suinocultura, senão vai acabar matando as matrizes. O maior problema é destruir a cadeia produtiva se matar as matrizes, a recomposição leva muitos anos".