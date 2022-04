Corrupção na Educação

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) intensifica as articulações para a instauração de uma CPI sobre suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. O trâmite do Senado requer 27 assinaturas, número que a oposição havia alcançado ainda no final da última semana. O Repórter Brasília conversou com os três senadores gaúchos: Paulo Paim, Lasier Martins e Luis Carlos Heinze, para saber o que pensam a respeito.

Denúncias são graves

Para o senador Paulo Paim (PT, foto), "as denúncias são graves. Cada dia aumenta mais o nível de preocupação com o que vem acontecendo. A educação é algo sagrado para nós todos, a educação é o presente e o futuro do nosso povo".

Escolas fantasmas, ônibus e propinas

Paulo Paim assinou o pedido de CPI esperando "que tudo seja investigado. A Comissão Parlamentar de Inquérito é para isso; vai mexer em tudo, desde as escolas fantasmas, ônibus, propinas pagas. Não quero acusar, mas investigar é legítimo", enfatizou o senador perguntando: "Qual o problema de investigar? Nenhum, porque se não tem, não tem; mas todos os dados apresentados até o momento, e o esforço que estão fazendo para senadores tirarem os nomes, só nos faz ficar com uma preocupação maior". Paulo Paim acredita que, pela gravidade da situação, a CPI vai andar.

Não há assinaturas suficientes

Já o senador Luis Carlos Heinze (PP) acha que a CPI não tem chance de andar no Senado. "Em princípio, com a retirada dos senadores, não há assinaturas suficientes para instalar a CPI", projetou. "No tempo da Dilma (Rousseff, PT), fiz um movimento com creches, um crime que cometeram na época. Cinco empresas ganharam quase 3 mil creches no Brasil, R$ 2,8 bilhões, e nunca foram construídas. Só no Rio Grande do Sul, eram cerca de 250 creches. Fui atrás para resolver o problema do impasse, até hoje nós temos problemas com essas creches. Bati nesse assunto, e o pessoal da esquerda nunca quis fechar comigo. Uma bandalheira; ninguém da esquerda quis assinar. Fui para o Tribunal de Contas, denunciei na Justiça Federal, promovemos audiência com os prefeitos, com Ministério Público. Roubaram meio mundo e nada aconteceu", esbravejou Heinze.

Podemos não assinou

O senador Lasier Martins (Podemos) anunciou que o partido tomou uma posição: "O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público já instauraram um processo, e considerando que a CPI vai se prestar mais como palanque eleitoral, o partido decidiu não assinar".

"Não vamos desistir da CPI"

Ao longo do fim de semana, um fato pouco usual aconteceu. Três senadores, após uma ação rápida do Palácio do Planalto, retiraram o apoio à CPI da Educação. São eles: Weverton Rocha (PDT-MA), Styvenson Valentim (Podemos-AC) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). Na opinião de Randolfe Rodrigues, "esse esquema de corrupção não resiste a uma quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico". E arrematou: "Não vamos desistir da CPI".