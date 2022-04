Pavimentando a terceira via

A senadora Simone Tebet (MDB) anunciou que está preparada para liderar a candidatura presidencial organizada pelo centro democrático como união da terceira via em busca de comandar o Palácio do Planalto, nas próximas eleições. Na opinião de Simone Tebet, o grupo de partidos que articula lançar um nome único à corrida presidencial pela "terceira via" chegará a um consenso. A senadora argumentou que os pré-candidatos respeitarão a escolha das siglas.

Esperando os noivos

Para o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB, foto), "é um caminho possível de ser percorrido. A data está definida, 18 de maio", afirmou o parlamentar gaúcho. "A gente espera que apareçam para a cerimônia de enlace, todos os noivos e noivas para esse casamento de siglas, com vistas a robustecer uma candidatura única, de quatro partidos (Cidadania, PSDB, União Brasil e MDB), de uma chapa de presidente e vice. Na opinião de Giovani Feltes, "talvez isso possa quebrar definitivamente essa polarização que aí está. Tempo ainda existe", acentua o congressista.

Possibilidade de vice

No entendimento de Giovani Feltes, "a senadora Simone, assim como tem se colocado numa das alternativas para encabeçar a chapa, também não descarta a possibilidade de, caso os partidos assim entendam, e acordando, de se adequar a uma disputa como essa. É o que demonstra a grandeza de elevar o debate. Mas ao mesmo tempo, de forma digna, tentar achar uma alternativa que qualifique um pouco mais a argumentação, é claro representando o MDB".

Imposto de Renda

O Ministério da Economia avalia corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física ainda este ano. Está fazendo os últimos cálculos antes de dar o sinal verde para a correção da tabela. A faixa de isenção hoje, em R$ 1,9 mil, deve aumentar, mas o valor não está definido. Em projeto que passou na Câmara e está parado no Senado, a elevação da faixa de isenção prevista é para R$ 2,5 mil.

Notícias falsas

A deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP) entende que é necessário instituir pena para quem divulgar notícias falsas. A parlamentar afirma que, muitas vezes, existem organizações criminosas por trás da divulgação de fake news. Ela observa que "uma notícia falsa pode acabar com a reputação e com a vida de um cidadão de bem".

Educação Física

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai discutir em audiência pública, nesta terça-feira (12), o projeto que regulamenta a atuação de profissionais de Educação Física. O Projeto de Lei 2.486/2021, do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara em fevereiro e, no Senado, está sendo analisado pela CAS, que tem como relatora a senadora Rose de Freitas (MDB-ES). A audiência pública pedida pelo senador gaúcho Paulo Paim (PT) está marcada para as 10h30m.

Passaporte vacinal

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) repudia decisão judicial de determinar que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul cobre o passaporte vacinal de todos os frequentadores da instituição. A medida, segundo o deputado, "caracteriza interferência nas atribuições do Poder Executivo e da própria reitoria da universidade". De acordo com Marcel van Hattem, "a pandemia de Covid-19 está superada na maioria dos estados brasileiros". Além disso, apesar de estar vacinado, o parlamentar defende a liberdade de quem preferiu não se imunizar, e pede que seja garantida a autonomia universitária.