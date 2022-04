O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) assumiu na manhã desta quarta-feira a presidência da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM). Em seu discurso de posse, durante café da manhã no Senado, Marcel destacou que "o sucesso do livre mercado no Brasil passa pela Frente Parlamentar em Defesa do Livre Mercado".

Menos burocracia e protecionismo

"A nossa responsabilidade é muito grande como legisladores. Nós estamos trabalhando nas leis do nosso País e na fiscalização dos órgãos públicos; por isso o nosso dever é trabalharmos para que tenhamos menos burocracia, mais liberdade de mercado e menos protecionismo no Brasil", afirmou Van Hattem (foto).

Incomodar parlamentares

Continua repercutindo no Congresso Nacional a afirmação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na CUT, em São Paulo, "que atos públicos em frente ao Congresso Nacional não têm efeito prático". Ele convocou os militantes do PT a "incomodarem a tranquilidade dos parlamentares na cidade onde moram".

Reação dos deputados

Entre as reações dos parlamentares, registramos um bolsonarista que pegou pesado contra o ex-presidente. Para o deputado Coronel Tadeu, do PL de SP, "é inaceitável que Lula tente aliciar a população na tentativa de incomodar as famílias dos parlamentares em suas próprias casas". Na opinião do parlamentar bolsonarista, "não é possível que o ex-presidente defenda a democracia, pregando a violência e ameaçando membros do Congresso". Nas contas do parlamentar, são mais de 180 escândalos durante os 14 anos de governos petistas.

"Ato terrorista"

Já Luiz Lima (PL-RJ) compara o incentivo dado pelo ex-presidente Lula a um "ato terrorista". O congressista cobra do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, respostas rígidas contra o petista.

Capitão Astúcia

Capitão Astúcia, filme produzido em Brasília que conta as muitas peripécias de um velhinho franzino que acredita ser um super-herói de revista em quadrinho e de seu neto, um rapaz que não consegue se desvencilhar de seu passado como menino-prodígio musical, foi escolhido para integrar/participar do maior festival de filmes fantásticos da América Latina, o FantasPoa, agora em sua 17ª Edição.

Première em Porto Alegre

Com classificação indicativa para 12 anos, o filme resultou da parceria de dois colegas do curso de Cinema da Universidade de Brasília, na virada do milênio: Filipe Gontijo é o diretor, e o pelotense, Érico Cazarré, é o produtor-executivo. A première do longa Capitão Astúcia acontece em Porto Alegre no dia 20 de abril no Instituto Ling.

Igrejas e imagem sacras

Bia Kicis (União-DF) repudia atos promovidos contra igrejas cristãs ou praticados contra imagens sacras. Ela classifica as atitudes como "cristofobia", e cita dados da organização não-governamental Open Doors, para dizer que, em 2019, em 50 países pesquisados, aproximadamente 260 milhões de cristãos foram perseguidos. Para Bia Kicis, esses atos espelham uma face dos movimentos revolucionários que, de forma disfarçada, propagam a "cristofobia". A deputada, que faz parte da Frente Parlamentar Católica e apoia a Frente Parlamentar Evangélica, exige respeito à fé cristã para que outras crenças sejam respeitadas também.