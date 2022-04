A adoção do sistema semipresidencialista, que vem sendo defendida, mais uma vez, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terá dificuldades para avançar no Parlamento. O deputado argumenta que o sistema facilitaria a gestão do governo e garantiria uma previsibilidade política no País. Para ele, o novo sistema de governo vai permitir que se saia do chamado presidencialismo de coalizão, no qual o Legislativo precisa indicar cargos no Executivo para haver uma certa estabilidade política, e se caminhe para um governo de corresponsabilidade, no qual o Congresso Nacional participaria da gestão e das decisões governamentais. Segundo Lira, no modelo atual dificilmente reformas estruturantes serão aprovadas.

Atuação parlamentar

Na opinião do presidente da Câmara, "é preciso fortalecer os partidos e diminuir a fragmentação partidária". O congressista avalia que "o fim das coligações nas eleições proporcionais e a adoção da cláusula de barreira vão garantir melhores condições para a atuação parlamentar".

Agora, é golpe

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB, foto), com vasta experiência como parlamentar e ministro, tendo ocupado vários cargos na Esplanada, é contra a proposta. Ele acredita que é um tema que pode ser discutido em outro governo, não agora. "Sou parlamentarista, e, por mim, o Brasil seria parlamentarista", assinalou. Acrescentando que "não é hora de mudar a regra do jogo. Tirar o poder do presidente agora é um absurdo. Sou contra; é golpe".

População não sabe o que é

Para o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), "a maioria da população brasileira nem sabe o que é sistema presidencialista. Primeiro: duvido que 10% da população brasileira saiba o que é semipresidencialismo. Segundo: se a população vota num presidente, eles querem que o presidente tenha condições de presidir e coordenar a política econômica e social do País".

Encurtar caminho

Na opinião do parlamentar gaúcho, "o que Arthur Lira está querendo é criar um sistema que seja mais monopolista, que precise menos do Parlamento, que precise menos das instituições, que precise menos do Judiciário, que encurte o caminho para quem está sentado na cadeira de presidente. Acho que um assunto desta natureza deveria ser amplamente discutido com quem efetivamente conhece, e a gente fazer um plebiscito, um referendo, não sei qual a ferramenta que se utilizaria para isso".

Sou contra

Heitor Schuch lembra também que existem outros defensores do parlamentarismo. Disse que ele, por exemplo, sabe um pouco mais como funciona. "Temos países no mundo que adotaram o parlamentarismo, e funciona muito bem. Pergunto, onde é que tem um semipresidencialismo? No meu entender, um semipresidencialismo passa uma ideia de uma certa ditadura."