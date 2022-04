PSDB ainda voando sem rumo

O PSDB continua com indefinições quanto ao candidato que representará, oficialmente, os tucanos, na disputa pela presidência da República, mesmo depois de João Doria ter patrocinado um "show político", ameaçando permanecer no governo de São Paulo e ter recebido uma carta do presidente do partido, referendando sua candidatura. No final, muito barulho e pouco resultado no ninho tucano.

"Esperneio" ajudou Doria?

Ex-presidente do PSDB, o senador José Aníbal questionado se "o esperneio" de João Doria, na quinta-feira, para garantir a ameaçada candidatura, pode acabar enfraquecendo a pré-campanha à presidência, respondeu que "o tempo dirá isso, o julgamento terá que ser feito pela opinião pública, pelas pessoas que viram um barulho enorme, na tentativa de melhorar seu posicionamento na disputa".

Estardalhaço na mídia

Com estardalhaço na mídia, e o vai e fica, parece que João Doria só conseguiu que as velhas raposas tucanas ficassem mais irritadas, e resolverem botar, novamente, o time em campo, para apoiar o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, mesmo com Doria tendo vencido as prévias.

Rejeição continua

José Aníbal fez críticas a João Doria, que "recebeu a indicação nas prévias, há quatro meses, e a posição dele nas pesquisas não mudou. Ele é candidato há três anos e a rejeição a ele continua. Enfim, vamos ver se esse episódio, a consequência dele, do ponto de vista do posicionamento do Doria como pré-candidato à presidente, melhora ou fica como está".

Perfil para terceira via

Na interpretação do ex-presidente do PSDB, "Eduardo Leite reagiu com muita tranquilidade, e disse que continua como estava. José Aníbal afirmou que Leite saiu do governo do Rio Grande do Sul e vai agora conversar com brasileiros, com os jovens, vai andar pelo Brasil e vai colocar suas posições". Na visão do líder tucano, "Eduardo Leite tem um perfil de candidato que pode criar uma esperança, uma expectativa nova nesta dita terceira via".

Ganhou, mas não levou

Para José Aníbal (foto), "quanto à legitimidade de Eduardo Leite ainda estar na disputa buscando ser o candidato tucano, não interfere em nada nos resultados das prévias, porque como se diz no jargão político, João Doria, até aqui, ganhou as prévias, mas não levou. Toda expectativa nossa era que, saindo vitorioso das prévias ele pudesse ter uma alavancagem, uma melhora no desempenho dele, na intenção de voto". Mas segundo o senador José Aníbal, "parece que ele está um pouco encruado nisso, não mudou. A rejeição se manteve e até aumentou".

Alternativa virtuosa

José Aníbal argumenta que "o Rio Grande do Sul, hoje, é um Estado investidor, porque paga salários em dia e não parcela mais 13º. Então é natural que Eduardo Leite tenha tido muitas adesões. Ainda não tem intenção de voto porque ele não é candidato. Quem sabe, ele se movimentando, se colocando, contribuindo para esse debate dentro da terceira via, mas, sobretudo, na sociedade, a gente possa ter aí uma outra alternativa, mais virtuosa do que aquela que temos hoje".