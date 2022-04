Petrobras volta à linha de fogo

A política de petróleo no País, que já derrubou presidentes, e a Educação, por causa das acusações de falcatruas dos pastores infiltrados no Ministério da Educação, serão temas obrigatórios nos palanques nas eleições deste ano, acreditam analistas políticos e parlamentares. Mais uma vez, a Petrobras, que esteve na linha de fogo no último pleito, volta para o centro dos debates da campanha presidencial.

Em 2018, a Petrobras ficou na linha de fogo por causa do escândalo de corrupção com as acusações da Lava Jato, que levou políticos e empresários para a cadeia, além de dirigentes da estatal. Na oportunidade, os fatos foram utilizados por Jair Bolsonaro para atacar o PT, com resultados satisfatórios para o atual presidente, que foi eleito com alguma folga no segundo turno, enfrentando Fernando Haddad.

Quatro anos depois, a Petrobras retorna aos holofotes por outra razão: pela política de preços dos combustíveis, com intervenção direta do presidente Bolsonaro, que já trocou três presidentes da empresa em seu governo. O tema está na ordem do dia e ganhou musculatura esta semana, quando Bolsonaro resolveu por motivos eleitorais, ainda não bem explicados, mudar o comando da Petrobras, substituindo de uma forma um pouco turbulenta, o general Joaquim Silva e Luna pelo economista Adriano Pires. Com essas interferências do Palácio do Planalto na gestão da Petrobras, o que se vê, agora, são os partidos de oposição azeitando seus canhões para a campanha que, sem dúvida, deixará vítimas pelo caminho.

O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSD), não poupou palavras para dizer que o que o presidente Bolsonaro está fazendo na Petrobras. "É um teatro, é uma mentira. Ele nunca cumpriu nada do que prometeu na campanha anterior." Para o parlamentar, líder dos caminhoneiros, "antes de privatizar, tem que resolver o problema da política de preços". Na visão do congressista, "Bolsonaro vai continuar atendendo os interesses dos aplicadores da bolsa de valores". E concluiu: "O presidente que saiu é um capacho do Bolsonaro, e o que entrou, é a mesma coisa. Tudo é um teatro eleitoral", afirmou Nereu Crispim.

O vice-líder do governo, deputado José Medeiros (PL-MT, foto), afirmou que, "por várias décadas, a Petrobras sobreviveu economicamente sem atrelar seus preços ao mercado internacional". O parlamentar, do mesmo partido do presidente, também criticou o atual impacto da empresa no Tesouro Nacional, sem contrapartidas para a população.