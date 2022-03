Ameaça de CPI na Educação

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O senador Marcelo Castro (MDB-PI, foto), presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, voltou a afirmar ontem que caso o ex-ministro Milton Ribeiro falte ao depoimento previsto para hoje, no Senado, soará como confissão de culpa, e pode resultar na abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O senador ressaltou que os fatos foram "graves" e devem ser apurados, mesmo em ano eleitoral. "Os fatos são tão graves que falam por si. Os órgãos que podem investigar estão investigando e cabe ao Congresso com a Comissão de Educação fazer o mesmo", acentuou.

Aparelhamento do governo

Na avaliação do deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT), "no momento de um afastamento como esse, que é o quarto ministro da Educação no governo Bolsonaro, numa área estratégica para qualquer país, demonstra que o nível de aparelhamento do governo, de ministérios essenciais, como o da área da educação valeria para a saúde, para outros, chegou num nível inimaginável".

Prejuízos ao País

No entendimento de Fontana, "o prejuízo que o presidente Bolsonaro está causando à educação do País, independente se o ministro é o Milton Ribeiro, se é o Weintraub ou se é o Vélez - os três últimos ministros do governo Bolsonaro, antes de Milton Ribeiro, foram: Ricardo Vélez Rodríguez, demitido em abril de 2019; Abraham Weintraub saiu em junho de 2020; Carlos Alberto Decotelli, em junho de 2020, pediu demissão antes mesmo de assumir -, é algo que vai ficar escrito, provavelmente, nos livros de história como um dos períodos de maior retrocesso da educação brasileira, que já passou por governo de diferentes matizes, e sempre foi um ministério muito preservado".

Investigação séria

O congressista cobra: "É preciso saber quem está envolvido, quais os prefeitos que foram coagidos a pagar propina e até os que pagaram". Fontana argumenta que "nessa hora, para quem quer combater corrupção com seriedade, o que tem que fazer quando surge um sinal evidente, quase uma prova, e isso aí é um indício de prova muito forte. Tem que fazer uma investigação séria, e não importa se essa investigação vai demorar um mês, 15 dias ou um ano ou dois anos".

Demissão não apaga investigação

Para o parlamentar, "não pode a demissão do ministro apagar a investigação. Essa é a ideia, manter a convocação que é algo bem importante; assim como é importante que a investigação feita pelo sistema judiciário, pela Polícia Federal, que tem que investigar, ou a Controladoria-Geral da União, que tem prerrogativas, o Ministério Público Federal, tem que instalar uma investigação séria, consequente e que vá às últimas consequências".

Acusado injustamente

Já na avaliação do deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL), Milton Ribeiro deveria ter permanecido no cargo de ministro da Educação. O parlamentar afirma que "Ribeiro está sendo acusado injustamente, pois é um homem competente, íntegro e correto". Tudo indica que os episódios do Ministério da Educação devem levar o tema para os palanques na campanha eleitoral deste ano.