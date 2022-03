O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem tendo embates permanentes com a Petrobras em busca de uma queda nos preços dos combustíveis. Agora, mudou mais uma vez o comando da petroleira. Nesta nova tentativa, interpretada por alguns como campanha eleitoral, tirou o comando do general Joaquim Silva e Luna, e passou para o economista Adriano Pires. Bolsonaro coloca alguém que fará o que ele defende, ou seja, através dos impostos, subsidiar a gasolina. No Congresso, parlamentares se dividem em torno do caminho a ser trilhado.

Relevância na questão social

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) defende que, "por mais que a relação negocial da Petrobras estabeleça lógicas de mercado e confiabilidade, um ativo que está presente em todos os preços, de tudo o que a população consome, ele seguramente tem que ter alguma forma na construção do preço produto que tenha relevância na questão social". O congressista acentua que "não dá para tratar como uma empresa que vendesse qualquer coisa, em qualquer lugar".

Regras diferentes

Alceu Moreira argumenta que "quem vende energia elétrica ou quem vende combustível tem que perceber que esses ativos estão em todos os preços. Portanto, não dá para tratar como se fosse um mero produto comercial que estabelece regras de mercado". Na opinião do parlamentar, "para o combustível, a regra de mercado pura, com certeza, não é correta, e quem está nesse ramo tem que perceber que tem esse grau de risco. Em algum momento, esse ativo deve ser utilizado para poder fazer com que a saúde da sociedade esteja preservada do ponto de vista financeiro".

Impactos eleitorais

Perguntado se a decisão do presidente de mudança na Petrobras pode impactar positivamente nos resultados eleitorais, e também no que diz respeito ao grau de confiabilidade da população no governo, Alceu Moreira respondeu: "Disso não tenha dúvida", destacando, "hoje, é com certeza, o primeiro item de maior vulnerabilidade do governo, e a inflação é mobilizada pelo preço do combustível". Na avaliação do parlamentar, "se em qualquer tempo nós tivermos a redução de 50, 60, 70 centavos na bomba do preço do combustível, isso é um indicador que vai gerar alívio para a população, e consequentemente ajuda quem está no governo".

Mudanças na política atual

A Câmara dos Deputados analisa várias propostas de estabilização nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Algumas propostas estão em regime de urgência, prontas para votação no plenário. Alguns deputados governistas e da oposição concordam em mudanças na atual política de paridade internacional, que mantém os preços dos combustíveis muito atrelados às variações do câmbio e a eventos externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia.