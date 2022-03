Custo do Parlamento

Um estudo de pesquisadores das universidades de Iowa e do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade Brasília (UnB) mostra que o Brasil tem o segundo Congresso mais caro do mundo, em números absolutos. Só na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, o Parlamento possui orçamento superior. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores brasileiros custasse pouco mais de US$ 5 milhões por ano, o equivalente a R$ 23,8 milhões na cotação da última sexta-feira; revela matéria do Estadão. Os deputados federais gaúchos Giovani Cherini, Bibo Nunes e Daniel Trzeciak comentam a pesquisa das universidades.

Renda média dos brasileiros

Numa relação com a renda média dos cidadãos, o Poder Legislativo no Brasil é o primeiro em despesas. O gasto com cada congressista corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. O segundo lugar é da Argentina, onde cada congressista custa o equivalente a 228 vezes a renda média local.

Comparação com 33 países

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores compararam o orçamento dos parlamentos e congressos de 33 países, compilados pela União Parlamentar Internacional (IPU, na sigla em inglês), o banco mundial e o escritório do FED (o Banco Central dos EUA) em St. Louis (no estado de Missouri).

Deputados comentam

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) escreveu ao Repórter Brasília, tão logo a matéria foi publicada dizendo: "É só fechar tudo que dá despesas". O congressista questionou: "Quanto custa um juiz, um promotor, um funcionário público? O deputado gaúcho concluiu perguntando quanto custa a democracia?".

Combate a privilégios e regalias

"A democracia tem um preço, a máquina para funcionar tem um custo. É necessário fazer um exercício de combate aos privilégios e regalias", destaca o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB). "Eu tenho dito sempre, que quem precisa de auxílio no Brasil não é deputado, não é o senador, não é o juiz nem o promotor. Quem precisa de auxílio mudança, auxílio paletó, seja o tipo de auxílio que for, é quem recebe o salário-mínimo".

Responsabilidade de cortar

Daniel Trzeciak afirmou "que tem que fazer como a dona de casa sempre faz; cortar e fazer economia". E questiona: "Por que o empresário corta e reduz nos tempos de crise? Quem tem responsabilidade, faz isso. Então o político, quem está no poder público, também tem que ter essa mesma responsabilidade de saber cortar".

Imagem equivocada

"O Congresso sempre vendeu uma imagem muito ruim, como o auxílio paletó, por exemplo", afirma Bibo Nunes. "Isso não existe. É claro que sempre tem como gastar menos, mas visto o que era, a realidade atual, não tem a menor comparação. É claro, sempre tem como gastar menos", defende.

Trabalha para se beneficiar

"Você tem uma situação em que o sistema político trabalha, em grande parte, para se beneficiar", ressaltou. Além de Castro, o artigo é assinado por Odilon Camara (Universidade do Sul da Califórnia) e Sebastião Oliveira, da Universidade Brasília (UnB).