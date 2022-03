Repetição do que já acontece

Para o deputado federal Israel Batista (PV-DF), presidente da Frente Parlamentar da Educação, o que chama mais atenção na crise do Ministério da Educação é a repetição de algo que tem acontecido em várias esferas do Governo, em vários Ministérios na Esplanada, que é a atuação de agentes alheios à estrutura formal do Estado na intermediação de assuntos tão importantes quanto a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Investigação profunda

Na opinião do professor Israel Batista (foto), "o que está acontecendo, agora, não é uma surpresa. É apenas a obviedade do que já acontecia em outros ministérios, como o ministério de Desenvolvimento Regional e no Ministério da Saúde, agora, também está acontecendo no Ministério da Educação. Isso nos preocupa bastante, nós precisamos que o Congresso Nacional tome uma atitude, faça uma investigação profunda, siga o dinheiro, porque percebemos que, a parte dos recursos que não é carimbada, parece estar sendo definida, que é o FNDE, por figuras alheias ao poder público."

Assinaturas para a CPI

Questionado se algum parlamentar do Centrão ou gente do Governo está assinando o pedido de abertura da CPI, o presidente da Frente Parlamentar da Educação afirmou: "Já temos alguns partidos, a oposição obviamente está apoiando. Na quarta-feira, fizemos uma rodada nestes partidos e nós também avançamos nos partidos de centro". Segundo o parlamentar, muitos deles não vão apoiar de maneira única, mas vão liberar as bancadas. "Nós tivemos uma conversa com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), que está fazendo um trabalho dentro do Partido Social Democrático."

Avanço no Senado

No Senado, quem está coletando as assinaturas, destaca Israel Batista, é o vice-presidente da Comissão de Educação, senador Alessandro Vieira (PSD/SE), que está tendo um bom avanço com os partidos, e nós pretendemos ter essas assinaturas até o meio da próxima semana.

Liberdade requer vigilância

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o gaúcho de Rondinha Edson Fachin, tem participado de entrevistas, palestras e debates sobre democracia e os impactos no futuro do País. Fachin disse que, "quem não vota abdica do direito de decidir". Na terça-feira, o ministro esteve com outros representantes da justiça no Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC), para convocar os jovens eleitores a participarem do processo eleitoral de 2022.

Justiça Eleitoral "cumprirá sua missão"

O presidente do TSE afirmou, sem rodeios e com endereço certo, "que a Justiça Eleitoral cumprirá sua importante missão de garantir o cumprimento da constituição, organizar as eleições e empossar os eleitos até o dia 19 de dezembro. E isso vai acontecer", garantiu.