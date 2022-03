Aumenta pressão no MEC

Lideranças políticas avaliam que a situação do ministro da Educação (MEC), Milton Ribeiro, se tornou insustentável após denúncias de que a pasta estaria oferecendo facilidades a pedido de pastores evangélicos. Ribeiro perdeu apoio, inclusive, entre parlamentares da bancada evangélica, que sempre foram seus aliados.

Ninguém indicou

Depois dos episódios do MEC, que sacodem a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Planalto, a maioria dos interessados diz que a indicação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados de uma série de negociações, não republicanas, com as prefeituras, sem ter cargos no governo, numa espécie de "gabinete paralelo de pastores", não foi dos evangélicos. Jogaram Milton Ribeiro (foto) aos tubarões, e o apetite maior vem do Centrão, que ocupa os principais espaços na Esplanada dos Ministérios e quer o MEC.

Demissão "voluntária"

O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que é o principal líder da bancada evangélica, se referiu a esses pastores (Gilmar Santos e Arilton Moura) como "zé ruelas", e que não são pastores da elite, sem influência nenhuma. A bancada evangélica quer o Ministério da Educação, mas quer um dos seus no comando. Há expectativa de que o ministro peça demissão para poupar a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Corrosão do caráter

Na opinião do pastor, professor de Teologia e ex-deputado distrital, Peniel Pacheco, sobre os desvios no MEC, "diante da relativização dos valores sociais, ou movidos por pura conveniência, muitos indivíduos acabam cedendo às pressões para tolerarem certas atitudes ou práticas - antes vistas como inaceitáveis - a tal ponto de, não só concordarem com os que as cometem, mas, também, se permitirem a adotá-las em suas próprias condutas diárias".

Em nome da fé

Pelo que se pode perceber a olhos vistos, avalia Peniel Pacheco, "é exatamente o que vem acontecendo com muitos dos autoproclamados líderes do segmento evangélico no Brasil. Pastores que outrora estufavam o peito para denunciar os políticos envolvidos em atos de corrupção, agora se veem envolvidos em práticas semelhantes às anteriormente condenadas e, ainda por cima, se acham no direito de tentarem justificar seus atos como se estivessem agindo em nome da fé".

Mídia militante

Bia Kicis lamenta o fato de os cidadãos não serem informados das ações positivas do governo. Segundo ela, "isso acontece porque a mídia nacional tem trabalhado pela desinformação, agindo de forma militante". A deputada sugere que as pessoas acompanhem sites como o "entregas do governo" para se informar sobre as ações relevantes da atual gestão. Parece que a deputada não está bem informada sobre o que vem ocorrendo no governo.

Ausência de corrupção

A deputada bolsonarista Bia Kicis (União-DF) elogiou, na Voz do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro pelo trabalho realizado, "pela ausência de corrupção em sua gestão e por ter transformado as estatais em empresas lucrativas". Segundo a parlamentar, "Bolsonaro promoveu, por sete vezes, a redução de impostos, entre eles os que incidem sobre as operações financeiras e sobre os produtos industrializados".