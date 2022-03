Municípios sem verba do governo

Por não mudar a Previdência, mais de mil municípios brasileiros podem ficar sem verba do governo. Eles correm o risco de ficar de fora da lista de cidades autorizadas a receber transferências voluntárias da União, celebrar acordos e convênios com órgãos do governo federal e ainda obter empréstimos com instituições financeiras, por não cumprir as normas aprovadas pelo Congresso Nacional.

Regime próprio de Previdência

O número (1.039) representa quase 20% de todas as prefeituras, ou cerca da metade das 2.151 que possuem regime próprio de Previdência e ainda não programaram um sistema complementar para servidores que recebem acima do teto. O prazo se encerra no próximo dia 31.

Medidas obrigatórias

A adesão ao modelo foi uma das medidas aprovadas em caráter obrigatório na reforma nacional da Previdência, em 2019. Apesar de deixar estados e municípios fora do texto final, o Congresso Nacional estabeleceu uma série de normas a serem aprovadas nos legislativos locais.

Prefeituras devem se adaptar

Para o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo, foto), "as normas nos legislativos locais devem ser aprovadas logo. As prefeituras com regimes próprios devem se adaptar à reforma federal de 2019 para não perderem repasses da União". Diz o deputado: "a gente vai ver que quanto mais dificuldades financeiras o estado, o município têm, mais difícil será de aprovar."

Pressão de sindicatos

No entendimento de Marcel van Hattem, "isso demonstra que as dificuldades são decorrentes da pressão de sindicatos sobre autoridades políticas". Uma lista publicada na imprensa dos estados que fizeram o maior número de prefeituras, percentualmente, em relação ao total das reformas da Previdência local e nos mais pobres, onde a discrepância é maior entre o valor do salário do funcionalismo e a população em geral, esses são os que menos fizeram a reforma".

Mau exemplo do Amapá

O Amapá, citou como exemplo o congressista, "vive praticamente de verbas públicas do fundo de participação dos estados e municípios, e dos únicos quatro municípios que têm um regime próprio de Previdência, nenhum deles fez até agora a mudança".

Realidade mais adequada

Na outra ponta, afirma Marcel van Hattem, "estão estados que têm uma realidade mais adequada à da iniciativa privada no setor público, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esses em percentual já estão na frente". O deputado defende que não seja prorrogado nenhum prazo, e que os municípios façam o que ficou determinado. Defende que sejam penalizados aqueles que não fizerem suas reformas próprias.