Projeto Fake News ganha força

O Projeto de Lei das Fake News ganhou força na Câmara dos Deputados, após bloqueio e desbloqueio do Telegram, pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP, foto), relator do projeto que busca combater a disseminação de notícias falsas, fechou um acordo com o presidente Arthur Lira (PP-AL), comprometendo-se a entregar o parecer final da proposta até o final de março. O presidente da Câmara quer colocar o projeto em votação já em abril. Um dos objetivos da proposta é submeter o Telegram a uma legislação mais direta sobre notícias falsas no Brasil.

Política de preços da Petrobras

A queda de braço entre governo, governadores e Congresso Nacional sobre a política de preços da Petrobras pelo aumento dos combustíveis continua. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nega que o ICMS afete o preço dos combustíveis. Na opinião do governador capixaba, "o governo faz um esforço político gigantesco para tirar de cena a verdadeira causa do aumento dos combustíveis: a política de preços da Petrobras."

Forma de cobrança

Após o Congresso aprovar o projeto de lei que altera a forma de cobrança do ICMS, os governadores buscam caminhos para uma solução que atenda também o consumidor. Uma das maiores fontes de renda para os estados, o ICMS, agora, deverá ser simplificado quando incidir sobre combustíveis. Renato Casagrande criticou o governo federal por tratar o ICMS como o responsável pela alta dos combustíveis.

Verdadeira causa do aumento

"Há um esforço gigantesco político para tirar de cena, de fato, a verdadeira causa do aumento, que é a política de preços adotada pela Petrobras, e orientada pelo governo federal, com relação à paridade internacional", acentuou. Os governadores não têm uma posição de consenso sobre ir à Justiça contra a PEC-11 do Congresso, mas continua a discussão sobre o tema.

Pouca eficácia na lei

No entendimento de Renato Casagrande, "a lei aprovada tem muito pouca eficácia." Ele diz: "Nós vamos manter, certamente, os valores congelados para dar a nossa contribuição, que já estamos dando desde novembro. Não tem um acordo e um entendimento ainda para ir à Justiça, até porque estamos estudando os efeitos sobre a arrecadação dos estados", explicou.

Fundo de estabilização

O governador do Espírito Santo sugeriu a criação de um fundo de estabilização. O projeto que trata do tema já foi aprovado pelo Senado e está em tramitação na Câmara. O 'colchão fiscal' seria sustentado com dividendos da própria Petrobras.

Situação de fragilidade

"A economia exige que se proteja o ganho dos acionistas da Petrobras, mas, efetivamente, o consumidor brasileiro está em uma situação de muita fragilidade. Então, tem que ter alguma coisa que proteja o cidadão", assinalou Casagrande.

Ascensão de Bolsonaro

Enquanto a terceira via enfrenta dificuldades para avançar, o presidente Jair Bolsonaro (PL), vem se recuperando nas pesquisas de intenção de votos. O crescimento de Bolsonaro se dá especialmente porque nenhum candidato da terceira via sozinho consegue empolgar os eleitores. Sem um candidato em alta entre o eleitorado até agora, a polarização entre Lula e Bolsonaro deve aumentar.