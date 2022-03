Ciclo de diálogos sobre educação

Associações representativas da educação iniciaram, em Brasília, ciclo de diálogos com presidenciáveis sobre demandas do setor. O primeiro convidado, Sergio Moro (Podemos), pediu sugestões às instituições para a construção da proposta de governo para a educação.

Menos burocracia

Sergio Moro (foto) é filho de um casal de professores e afirma reconhecer o essencial papel desempenhado pelas instituições de ensino na formação dos cidadãos. Ressalta que as organizações filantrópicas do setor precisam de incentivos, marcos regulatórios consistentes e menos burocracia para atuar no Brasil.

Parceiro facilitador

De acordo com o pré-candidato, "o governo precisa ser um parceiro facilitador da expansão do ensino de qualidade e acessível aos cidadãos, seja público, privado, comunitário, ou confessional. A educação estará no centro do nosso programa de governo. Temos um time construindo um programa robusto nessa área", afirmou o pré-candidato ao Palácio do Planalto, ao pedir contribuições para aprimorar a educação no País.

Conselho de reitores

Ele inaugurou, em Brasília, o Ciclo de Diálogos com Presidenciáveis sobre a Educação, organizado pelo Fórum de Presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub).

Apresentação de propostas

Durante o encontro de três horas na sede do Crub, os presidentes das associações integrantes do fórum e das instituições de ensino contextualizaram sua análise sobre o setor educacional brasileiro e aceitaram o convite em apresentar à equipe de Moro sugestões de iniciativas políticas e de gestão em prol do desenvolvimento da educação.

Plano de governo

Acompanhado da esposa Rosângela, do general Santos Cruz e de assessores da campanha, Moro afirmou que pretende se reunir novamente com o fórum de presidentes do Crub para apresentar seu plano de governo, já com as contribuições, para a área educacional. Estão previstos dois debates mensais com os presidenciáveis, durante todo o primeiro semestre de 2022.

Economia estagnada

"A economia, quase estagnada, terá uma queda acentuada, com perda de renda para os trabalhadores e aumento do desemprego, mostram os números do Comitê de Política Monetária, em sua última reunião", avalia o jornalista Ivanir José Bardot.

Tempo corre contra o governo

A queda dos preços, o controle da inflação e a retomada do crescimento são bandeiras que seriam usadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em busca de votos para seu chefe, Jair Bolsonaro (PL). As pesquisas eleitorais indicam que, para 43% dos eleitores, o comportamento da economia é decisivo na escolha do candidato. O tempo hoje corre contra o governo Bolsonaro.

Preço dos combustíveis

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) pede que Jair Bolsonaro assuma a responsabilidade sobre o preço dos combustíveis. Para a parlamentar, é inaceitável que o presidente fale como se não tivesse nada a ver com o assunto e ainda culpe a guerra na Ucrânia pela escalada do preço do petróleo. Gleisi salienta que, "como o Estado é o acionista majoritário da Petrobras, é ele quem deve ditar a política de preços da estatal e evitar a dolarização dos combustíveis, prejudicando a população".