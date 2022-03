Há quase três anos em tramitação no Senado, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que prevê alterações no sistema tributário brasileiro, mais uma vez, não é votada no Senado. Com inúmeras emendas acatadas pelo relator, foi empurrada para frente, apesar do trabalho intenso do senador Roberto Rocha (PSDB-MA, foto). Após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o relator destacou que espera que a PEC seja votada pela comissão e pelo plenário do Senado na próxima semana. Entretanto, lideranças de partidos querem empurrar a votação para o próximo ano, após as eleições, quando novos personagens devem ocupar algumas das cadeiras do Senado.

Simplificação dos Tributos

A proposta simplifica os tributos que incidem sobre consumo e produção ao criar o modelo dual do Imposto de Valor Agregado (IVA). O IVA Subnacional será composto pelo Imposto de Bens e Serviços (IBS) resultado da fusão do ICMS (imposto estadual) e do ISS (imposto municipal) para estados e municípios. Na outra frente, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), unifica tributos federais (IPI, Cofins e Cofins-importação, PIS e Cide combustíveis), arrecadados pela União, e formará o IVA Federal.

Empresas do Simples

O senador tucano quer garantir que as empresas do Simples, ou serão beneficiadas ou, na pior das hipóteses, não serão prejudicadas pela reforma tributária. "Além da manutenção do regime atual do Simples, incluímos alguns dispositivos que beneficiarão as empresas do Simples que estão no meio da cadeia", declarou o relator Roberto Rocha.

Micro e pequenas empresas

Autor da emenda, o senador Jorginho Mello (PL-SC) reiterou sua preocupação com as micro e pequenas empresas. "Tínhamos a preocupação de que a micro e pequena empresa pudesse perder algum benefício", ressaltou o senador catarinense, ao agradecer o acolhimento de sua sugestão. Agora, todos estão na expectativa para ver se o Senado vota já na próxima semana a alteração do sistema tributário brasileiro ou, de novo, a decisão é empurrada para o próximo ano.

O Brasil não age, só reage, diz Goergen

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) avaliou a mudança do ICMS do diesel aprovada pelo Congresso, que pode elevar a carga tributária em nove estados e no DF, como mais um exemplo de que o Brasil não age, somente reage ao calor do momento. "Um problema estrutural como é o dos combustíveis não se resolve com um projeto de lei, ainda mais votado às pressas em meio às incertezas de uma guerra, com o preço do barril subindo e descendo a todo o momento."

Regra de excepcionalidade

O parlamentar acrescentou dizendo: "agora temos um problema adicional para resolver. Por óbvio, essa proposta não pode ser aplicada naqueles estados onde o ICMS do diesel vai ficar mais caro. Penso que o governo federal, juntamente com os secretários de Fazenda e governadores, deverão pensar na criação de uma regra de excepcionalidade".