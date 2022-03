Mudança no ICMS

A mudança na cobrança do ICMS do diesel, aprovada pelo Congresso, pode elevar a carga tributária em nove estados e no Distrito Federal. Simulações feitas pelos secretários de Fazenda dos estados, para cumprir a legislação aprovada pelo Congresso Nacional, na última semana, sob o impacto causado pelo reajuste de preços com a alta do petróleo, estão preocupando os executivos estaduais.

Situação desconfortável

A situação desconfortável ocorre porque alguns estados, entre eles, os três da região Sul, além do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, estão entre os que praticam as alíquotas mais baixas, que estava entre 12% e 14%, enquanto outros estados têm uma taxação mais alta, que vai até 18,5%.

Ação de cada governador

Na avaliação do deputado federal gaúcho Carlos Gomes (PRB, foto), "a intenção do governo, de fato, é baixar o preço através da redução da base de cálculo". Carlos Gomes observa que, "alguns estados poderão até aumentar, em vez de diminuir. Penso que isso vai depender muito também da ação de cada governador, até porque o ICMS diretamente tem ligação e responsabilidade de Estado".

Redução importante

"Se o estado tiver, eu imagino, um espaço fiscal para poder manter uma alíquota menor, a tendência é esse estado ter uma redução importante. A intenção do governo federal é baixar alterando a base de cálculo, fazendo um esforço para reduzir", afirmou Carlos Gomes. "Apesar de achar que é um esforço para a produção de pouco resultado, porque o aumento da gasolina não está exclusivamente no imposto", pondera. Gomes afirma que "todo o esforço é feito em um ato para reduzir temporariamente", pois argumenta que "basta darem mais alguns tiros com balas de canhão lá na Rússia para voltar aos patamares que era, ou seja, é uma concessão que se faz que na ponta não se vê resultado, exatamente porque o nosso barril da Petrobras é dolarizado, então é a flutuação do dólar".

Truque para jogar para os estados

Na avaliação do Secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, "é uma decisão do Congresso que, ao estabelecer uma taxa única para o País inteiro, aqueles que cobram menos, como é o caso de São Paulo, poderão ter compulsoriamente certo aumento", acentuou. Ainda para Meirelles, "é um desconforto, mas é uma decisão soberana do Congresso". Disse que os estados estão em busca de uma solução. Na interpretação do secretário, "por enquanto, não há decisão sobre se os estados recorrerão ao Supremo. A mudança do ICMS foi um truque para jogar o problema para os estados", assinalou Henrique Meirelles.

Dignidade aos indígenas

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) defende as ações do presidente Jair Bolsonaro (PL) que buscam dar trabalho e dignidade aos indígenas. Na interpretação do parlamentar, "a ideia é que eles possam viver de suas terras, e não de benefícios como o Bolsa Família, que os coloca em situação de vulnerabilidade social".

Alavancar a economia

"Apesar de Bolsonaro ter tido que enfrentar momentos muito difíceis, como a pandemia de Covid-19, o presidente conseguiu alavancar a economia do País", destaca Giovani Cherini. O congressista comemora o processo de regularização fundiária, e celebra as conquistas na área agrícola, apesar das secas e das enchentes.