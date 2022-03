"O governo está enrolando", afirmou o deputado federal gaúcho Nereu Crispim (União Brasil), presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, sobre a concessão de benefícios para o setor. O parlamentar acentuou que "o presidente (Jair) Bolsonaro (PL) está maquiando essa situação dos combustíveis para levar vantagem. O poder da decisão está com ele, que é quem está com a caneta para mudar a política de preços".

Petrobras faz o que manda o Planalto

Para Nereu Crispim, "quando ele fala que tem que trocar o presidente da Petrobras é uma falácia, porque quem indica o presidente da Petrobras é ele. O presidente da Petrobras faz a política que é orientada pelo Palácio do Planalto". O congressista argumenta que "quem nomeia o presidente do conselho é Bolsonaro. Agora, por exemplo, ele está nomeando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim".

Caminhoneiro está 'ferrado'

O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros afirmou que, "o caminhoneiro está ferrado. Levou uma facada dele na semana passada. Esse negócio de ajuda de R$ 100,00, inclusive ele está promovendo uma pedalada utilizando recursos da Petrobras para benefício social". A Petrobras, enfatiza Crispim (foto), "teve um superlucro de mais de 70%, que é remetido ao exterior para investidores internacionais".

Expropriação legalizada

"É uma expropriação da riqueza brasileira legalizada", opina o deputado Nereu Crispim. "É um roubo à riqueza brasileira, é um roubo ao brasileiro; legalizado. Hoje essa política de preços só beneficia os investidores da Bolsa de Valores, a grande petroleira que não paga nada de impostos e beneficia os lobistas pela importação de combustíveis."

CPI sem apoio

O congressista conta que entrou com um pedido de CPI, mas não conseguiu apoio de ninguém, "porque essa política de preços de combustíveis vem lá do governo Dilma (Rousseff, PT), e depois tomam cafezinho juntos e se beneficiam da situação".

Soluções para a estiagem no Sul

Por proposta do senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), a Comissão de Agricultura do Senado Federal realizará nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir soluções permanentes para a estiagem no sul do País, que está prejudicando fortemente a agricultura.

Relações exteriores

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou moção de repúdio contra a guerra na Ucrânia. Graças a um acordo entre os diversos partidos, o texto foi aprovado por unanimidade. A moção dos parlamentares pede o fim da guerra e defende o direito de todos os países de manterem sua autonomia e preservarem seus territórios por meio do diálogo e respeito aos direitos humanos. A redação final alterou o texto original proposto pelo deputado Danilo Forte (PSDB-CE), que na justificativa para a moção atribuía a responsabilidade à Rússia, e classificava como ofensiva a postura do governo de Moscou em relação à Ucrânia.

Texto dividiu opiniões

O texto dividiu as opiniões em plenário. Deputados como o gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) e o mineiro Domingos Sávio (PSDB) criticaram duramente o presidente russo Vladimir Putin. Outros, como Glauber Braga (PSOL-RJ) e Renildo Calheiros (PCdoB-PE), atribuíram responsabilidade também aos EUA, à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, e ao cerco da aliança de países ocidentais à Rússia. Para que o texto alcançasse a unanimidade, foi retirada qualquer referência à Rússia.