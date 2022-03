Continua o esforço dos governadores, dos secretários da Fazenda e do governo para buscar uma solução menos traumática para o problema do aumento dos combustíveis. Com a crise no Leste Europeu, a situação fica mais grave e com impacto em diferentes áreas, principalmente, no mercado do petróleo, com os combustíveis subindo de forma considerável, o que vem assustando a população.

Cutucando os governadores

O Congresso Nacional (foto) vem se mobilizando com uma preocupação maior pelo Brasil estar em ano eleitoral, que pode levar a sérias consequências nas urnas. No Palácio do Planalto a situação fica mais complicada com o presidente Jair Bolsonaro (PL) querendo mexer no ICMS dos combustíveis, cutucando os governadores com vara curta, pois mexe nas contas dos estados.

Na visão do Comsefaz

O presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos estados e do DF (Comsefaz) e Secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio José Padilha da Cruz, fez um balanço, nesta segunda-feira (14), da situação do problema dos combustíveis, que se agrava a cada momento, "a bandeira política atrapalha".

Perde o conteúdo técnico

Para Décio Padilha, "é muito importante todos saberem que essa discussão se politizou nos últimos 12 meses com a bandeira política, e quando politiza a bandeira política, a gente perde o conteúdo técnico e faz o diagnóstico errado". Ele destacou que "o ICMS está há cinco meses congelado, ainda permanece congelado hoje, e, nesse período do congelamento do ICMS, a Petrobras de forma unilateral subiu 33% o preço do diesel. Só isso dá mais ou menos de IPCA deste ano, previsto em 6%, mais de cinco vezes o IPCA previsto para esse ano", acentuou Padilha.

Diagnóstico errado

"Esse debate político fez esse diagnóstico errado, e aí a gente trouxe uma solução estrutural, que é tributo do ICMS, que é um tributo muito antigo. Ele é responsável por 70% de toda receita de um estado em média; ele é muito importante, pois 25% dele vão para a educação, 12% vão para saúde, e a outra parte vai para a segurança", afirmou o secretário da Fazenda de Pernambuco, acrescentando que "educação e saúde são obrigação, vinculação direta, e 25% vão para os municípios. Então, diante do contexto, se atacou uma questão estrutural que é a tributação", disse Décio Padilha.

Reforma tributária

O presidente do Comsefaz chama atenção dizendo: "Nós temos uma reforma tributária pronta e debatida durante três anos, não só com os secretários de Fazenda e os governadores, mas com o Ministério da Economia, com todo o Congresso Nacional. Está pronta para votar, começa a votação dela quarta-feira dessa semana".