O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação do PDT que questionava a Lei da Ficha Limpa. Na quarta-feira, os ministros reabriram a discussão e mantiveram o prazo durante o qual um condenado fica inelegível. Assim, com a decisão do Supremo, os condenados ficam inelegíveis desde o início da condenação e mais oito anos depois da aplicação da pena.

Lasier saúda a medida

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos, foto) disse que "devemos saudar a medida, porque não é admissível afrouxar também nesta área e permitir a volta à atividade política, inclusive, a cargos públicos, de quem não é ficha limpa, de quem cometeu infrações graves contra o patrimônio público".

Menos tempo de inelegibilidade

O ministro Nunes Marques é o relator da ação no STF, e, em decisão individual, em dezembro de 2020, na véspera do início do recesso do Judiciário, ele suspendeu o trecho da Lei da Ficha Limpa que trata do prazo de inelegibilidade do político condenado, no retorno das atividades da corte, o ministro foi derrotado em plenário.

Expurgar da política

O primeiro a divergir do relator foi o ministro Luís Roberto Barroso, no plenário virtual. Já o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE nas próximas eleições, votou em seguida, e também divergiu do relator, mas de forma mais ampla. Moraes defendeu que a Lei da Ficha Limpa teve como objetivo "expurgar" da política, pelo maior tempo possível, os criminosos graves.

Não houve alteração da Lei

Alexandre de Moraes afirmou que a ação, sequer, deve ser julgada, porque não houve alteração da lei ou de entendimentos do STF sobre o tema, e a corte já definiu sobre a questão da inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Mantida a Lei da Ficha Limpa

O placar final ficou em seis votos a quatro para manter a Lei da Ficha Limpa como sempre foi. Isso significa que, depois do cumprimento da pena pelo crime cometido, seja essa pena de quanto tempo for, a inelegibilidade, ou seja, a proibição de concorrer às eleições ainda vai durar mais oito anos.

Acesso a armas de fogo

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou novamente a votação do projeto que facilita acesso a armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. O relator, Marcos do Val, do Podemos, incluiu diversas categorias na permissão para portar armas, o que aumentou a resistência à proposta. O senador incluiu pelo menos mais 10 categorias, além de deputados federais e senadores. A votação foi motivo de um grande bate boca.