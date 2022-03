Tebet: nem Lula, nem Bolsonaro

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata ao Palácio do Planalto, afirmou que não tem chance do seu partido apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa à presidência da República este ano. "Nem Lula, nem Bolsonaro", garante Simone Tebet. Ela acentuou que "tem convicção que não há a menor possibilidade de o MDB estar com Lula ou Bolsonaro". Disse que "é muito difícil o partido recuar, pois o MDB tem candidatura própria. Nós fazemos parte de um projeto chamado centro democrático; o centro democrático está se afunilando, muitos já ficaram pelo caminho". Simone Tebet acredita que pode ser a representante da chamada terceira via na disputa eleitoral. "Tenho convicção que posso ser essa candidata da convergência."

Apoio gaúcho

"O MDB do Rio Grande do Sul apoia Simone Tebet", afirmou o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), acentuando que tem expectativa favorável com as andanças que ela vem fazendo pelo Brasil. O parlamentar argumenta: "é a única candidata mulher, além de tudo, é extremamente qualificada, tem um histórico muito bom do ponto de vista da sua formação; já tem experiências executivas, já foi prefeita da sua cidade duas vezes. Ela é preparada para ocupar o espaço e ir para segundo turno".

Elevar o nível do debate

As andanças de Simone Tebet "trarão maior lucidez, razoabilidade e bom senso que devem ser debatidos no Brasil numa disputa presidencia". E acrescenta: "Para que lado deve ir nossa economia, que atenção social nós devemos dar em relação às diferenças sociais, que tipo de educação nós devemos perseguir, e que objetivos nós deveríamos alcançar, enfim, acredito que a Simone, além de ter competência e conhecimento, poderia elevar o nível dos debates".

Combate à seca

O deputado federal gaúcho Dionilso Marcon (PT, foto) voltou a cobrar do governo federal apoio para combater a seca que atinge o Rio Grande do Sul, principalmente a região de Ametista do Sul. O congressista informa que solicitou ajuda do governo federal para combater a escassez hídrica no Estado, porém, as reivindicações foram ignoradas.

Dinheiro só para base de apoio

Na avaliação de Marcon, "o governo só libera recursos para sua base de apoio". Ele também questiona a falta de dinheiro alegada pelo Executivo federal, se o custo das férias do presidente Bolsonaro, segundo o deputado, chegou a R$ 1 milhão.

Crianças com câncer

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta terça-feira, projeto de autoria do gaúcho Bibo Nunes, que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. A Lei prevê o aumento dos índices de sobrevida, redução da mortalidade, do abandono ao tratamento e a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer na faixa etária de 0 a 19 anos por meio de ações de prevenção, detecção precoce, tratamento, assistência social e cuidados paliativos.

Tratamento em centros especializados

"Aproximadamente 80% das crianças e adolescentes acometidos pelo câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados", ressaltou o parlamentar gaúcho. "A sanção do projeto é um importante passo na criação de uma política séria de prevenção e combate ao câncer infantil", concluiu o deputado.