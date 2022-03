Mais atenção ao Mercosul

A agenda diplomática brasileira, com respeito ao Mercosul, que retoma suas atividades em abril, está abandonada. "Não é por falta de necessidade ou de vontade, acho que o governo fez essa opção consciente, de que não vai apostar no Mercosul, que o Palácio do Planalto considera um assunto menor paro o governo", avalia o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), que afirma que o Parlamento tem feito sua parte.

Falta de interesse

Na opinião de parlamentares que participam do Parlasul, só o Legislativo têm mostrado atividades com o Mercosul, com a realização de reuniões frequentes com membros do Parlasul. Já para diplomatas que acompanham, com profundidade, o Mercado Comum do Sul, o legado do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Itamaraty tem sido muito pequeno. Ele nunca se interessou, a não ser naquilo que repercutia bem para o seu eleitorado.

Prioridade

Diplomatas defendem que o Mercado Comum do Sul "deve ser uma prioridade absoluta, porque o Mercosul é importante para o relacionamento entre os países que fazem parte; é importante como um embrião de uma aproximação sul-americana."

Olhar mais atento do governo

Para o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto), "ainda que não haja um alinhamento político entre todos os países participantes, o Mercosul, como bloco de integração, precisa ter um olhar mais atento por parte do governo brasileiro, pois, bem utilizado, representa ferramenta importante de estímulo ao crescimento econômico; ainda que se queira flexibilizar regras para permitir maior liberdade de negociação aos membros, o que eu entendo positivo".

Equilíbrio, o melhor caminho

Na visão do parlamentar, "nunca é demais lembrar que o equilíbrio das ações acaba sendo o melhor caminho, sem protecionismo demais que venha a abalar a posição e o futuro do bloco frente ao mundo".

Integração pouco avançou

O tema integração tem sido assunto permanente no Mercosul, mas pouco avançou. Entre eles, o deputado Heitor Schuch destaca a saída para o Chile pelo pacífico, a construção de estradas e rodovias, uma série de questões que merecem a atenção do governo e do Parlamento. Schuch lamenta o descaso do governo brasileiro quanto ao Mercosul. O congressista reforça sua posição de que "é preciso em primeiro lugar tratar bem os vizinhos para não brigarem com a gente. Está aí o exemplo da Rússia e da Ucrânia; segundo lugar, a gente podendo vender ou comprar um produto de um vizinho, é muito mais prático e econômico do que alguém que tenha que atravessar o oceano".