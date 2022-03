Jovens eleitores

A sete meses das eleições, o engajamento de jovens entre 16 e 17 anos é o mais baixo já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral em três décadas. Apenas 10% dos jovens aptos a votar tiraram o título de eleitor até agora. Entre os motivos apontados pelos analistas estão: envelhecimento de líderes, desconfiança do sistema político, desinteresse pelas eleições, desilusão com a política, perdão com roubalheira, muito discurso e pouca entrega. O deputado Alceu Moreira, presidente do MDB do Rio Grande do Sul, lembra que "quando houve eleição de Jair Bolsonaro, o País estava às voltas de um processo de reinscrição, de um contrato de integridade nacional. Essa meninada toda estava sonhando com isso, assim como grande parte da população".

Frustração gigantesca

Para Alceu Moreira, "aqueles milhões que nunca fizeram política e que foram para a rua para fazer estavam embalados na (Operação) Lava Jato, achando que o País estava sendo passado a limpo". Na opinião do parlamentar, "passa-se o tempo, percebe-se que um conjunto de forças, tanto da política quanto do Judiciário agem contrários a essa construção de integridade nacional e há uma frustração gigantesca".

Decência na política

Além da frustração com a decência na política, acentua Alceu Moreira, "o perdão da roubalheira, uma questão que acontece com (o ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT), é algo que decepciona qualquer um". Na avaliação do congressista, "não adianta explicar que é só uma questão disso ou daquilo. Não se explica um ato de tamanha perversidade. Um cidadão que tem todas as condenações possíveis, continua disputando a presidência da República como se estivesse absolutamente livre, sem condenação nenhuma".

Compromisso de entrega

Outra questão abordada por Alceu Moreira é a democracia que não tem compromisso de entrega. "É muito discurso sem entrega." O deputado cita um exemplo: "Agora estamos ponderando aqui o problema da seca no Rio Grande do Sul. Estamos tratando disso desde o final de dezembro, mas a emergência nunca é emergência. Não chega, e eles sabem perfeitamente o que eles ganham, o que eles dizem, o que eles realizam. Sabem o que os governos arrecadam, e isso gera frustração. A democracia tem que ter obrigação de entregar. Se ela não tiver obrigação de entregar, ela vai morrendo aos poucos".

Incentivar jovens a votar

As inscrições para os eleitores entre 16 e 17 seguem abertas até 4 de maio, mas, hoje, esse número representa pouco menos de 1/4 do total que foi às urnas três décadas atrás. Apesar dos esforços do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), todo esse desânimo tem crescido. Desde 2020, o TSE vem promovendo ações para incentivar a participação de jovens na política. Nas últimas eleições municipais, o tribunal lançou uma campanha para que cidadãos de 15 a 25 anos gravassem vídeos com sugestões de como melhorar suas cidades. A intenção era aumentar o número de votantes menores de 18 anos, que, na época, foi de 914 mil.

Voto facultativo

O voto facultativo para pessoas de 16 e 17 anos foi aprovado na Constituição de 1988, mas o TSE tem dados comparativos somente a partir de 1992, quando o total de eleitores nessa faixa etária alcançou 3,2 milhões. No ano passado, o TSE lançou nova campanha no rádio e na TV de vídeos protagonizados por atores de aparência juvenil com mensagens de estímulo à participação nas eleições. Também explorou redes sociais e plataformas de áudio. Segundo analistas, o empenho do tribunal não bastou para superar fatores estruturais que têm afastado os jovens das urnas.