PL, partido que mais deve crescer

Com a abertura da janela partidária por um período de 30 dias para que deputados realizem trocas de partido para disputar as eleições 2022, as articulações são intensas no Congresso Nacional em diferentes legendas e bancadas. As trocas são possíveis até o dia 1º de abril. O PL é a sigla que mais deve crescer.

Bolsonaristas eleitos pelo PSL

A maioria dos que vão migrar é formada por bolsonaristas eleitos pelo PSL em 2018, assim como o presidente Jair Bolsonaro. No caso do União Brasil, fusão entre DEM e PSL, os parlamentares também se movimentam para entrar no Progressistas e no Republicanos. Já partidos de esquerda focam na formação de uma federação entre PT, PSB, PCdoB e PV. Os liberais devem saltar de 42 deputados para cerca de 70 parlamentares. O gaúcho Bibo Nunes foi o primeiro dos deputados bolsonaristas a assinar a ficha no PL. "A partir de março, nós teremos a maior bancada da Câmara, com cerca de 70 a 75 deputados, ou mais", garante Bibo.

Partidos de esquerda

Os partidos que buscam viabilizar uma terceira via na eleição presidencial também tentam aumentar as bancadas. Segundo o deputado José Newton, vice-líder do Podemos, "a bancada de 11 deputados pode dobrar nos próximos dias". Os partidos de esquerda não devem ter uma movimentação intensa nesta janela partidária. A articulação para uma federação entre PT, PSB, PCdoB e PV é o centro das atenções neste momento, e a troca de partido não seria útil se as siglas se unirem numa única bancada ainda este ano.

Longe do crescimento estrutural

Com baixo potencial de crescimento e desempenho fraco, a economia brasileira só terá algum atrativo especial para o investidor estrangeiro em 2022 se a eleição prenunciar a redescoberta das políticas de modernização e crescimento. As projeções mais otimistas seguem apontando uma economia travada, com baixo consumo das famílias empobrecidas, pouco investimento produtivo e indústria em declínio. O Boletim Macro de fevereiro, da Fundação Getulio Vargas (FGV), mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% neste ano. Essa taxa é o dobro daquela estimada no mercado financeiro, segundo a última pesquisa Focus. Têm surgido poucas projeções mais altas, na faixa de 1% a 2%, mas também esses números são muito inferiores àqueles observados internacionalmente.

Aumento do Custo Brasil

"Para mudarmos as tristes projeções de um crescimento estrutural do País nos próximos anos, de 1,5% ao ano, só com a reversão do processo de desindustrialização em marcha no Brasil, ao lado do aceleramento do processo de privatizações e concessões; e, com isto, aumentando os investimentos em infraestrutura, que enfrentam o gargalo da logística, um dos fatores que aumentam o Custo Brasil", afirma o ex-governador gaúcho Germano Rigotto (MDB, foto).