Bolsonaro na Rússia

O presidente Jair Bolsonaro desembarca em Moscou num cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia, ou de uma guerra iminente, como tem afirmado o presidente norte-americano, Joe Biden, ou apenas no de um espetáculo de pura histeria, como avalia o presidente Russo, Vladimir Putin.

A ninguém interessa uma guerra

Para o experiente diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, e atual presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, "está havendo uma narrativa muito forte por parte dos Estados Unidos quanto à possibilidade de uma invasão da Rússia à Ucrânia. Acho que dificilmente vai haver um ataque russo ao território ucraniano, e essas narrativas, tanto do lado dos Estados Unidos como da Rússia, vão continuar porque a ninguém interessa uma guerra agora." Barbosa acha difícil que ocorra uma ação militar imediata, como está sendo dito pelo governo de Wasghinton.

Crise diplomática gigante

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (foto), do MDB, acredita que a agenda do presidente da República já estava marcada anteriormente, e durante esse período ele não imaginaria que teria essa crise diplomática gigante. "Como eles têm assuntos comerciais específicos para serem tratados, isso as embaixadas já trataram previamente, e a visita é uma pista de aproximação protocolar, pode parecer inoportuna, mas se ela for com o espírito de senso de fazer negocial, ela tem que ser feita."

Compras da Rússia

O parlamentar lembra que "grande parte dos nutrientes comprados pelo Brasil para a nossa produção primária, são de importados da Rússia, que também são grandes consumidores de proteínas do Brasil, principalmente, a carne suína que nós precisamos exportar em grande escala, que, em virtude da China, ter reduzido o número de valor de importação, nós temos com essa parte da economia praticamente viabilizada."

Separar as duas coisas

"É preciso separar as duas coisas", ressalta Alceu Moreira. "O Brasil não está em conflito diplomático, e se tiver algum interesse, é para que o conflito não aconteça". O congressista assinala que "o objetivo da viagem é estritamente um negócio para trabalhar a questão das relações comerciais entre as partes."

Sem passo em falso

Na opinião de Rubens Barbosa, "se não houver nenhum fato novo, a viagem do presidente vai passar normalmente, se não houver nenhum passo em falso do presidente brasileiro. O risco que o presidente Bolsonaro está correndo é se houver um ataque russo à Ucrânia em meio à visita a Moscou e o Brasil ser visto como um apoio a uma invasão."

Cuidado com as palavras

O mesmo ocorre se o presidente, em uma entrevista à imprensa ou manifestação, disser qualquer coisa que possa ser interpretada como um apoio a Putin e as políticas da Rússia em relação à Ucrânia. Fora disso, comenta o diplomata, "acho que a viagem não vai ter nenhuma repercussão, como não teve repercussão a viagem do presidente da Argentina a Moscou para uma reunião bilateral."