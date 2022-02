Tucanos em busca de novos ninhos

O PSDB, que foi dividido para as prévias, continua num racha interno, com discussão intensa entre os grupos "rivais". Os velhos tucanos paulistas, que sempre comandaram os rumos do partido, não escondem seu desencanto com a divisão tucana.

Embate com Doria

Entre os líderes tucanos em conflito, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin visita influentes políticos do PSDB para explicar porque resolveu sair do ninho tucano. Conta o drama que vem enfrentando, principalmente, no embate com o governador João Doria.

Filiação ao PSD

Geraldo Alckmin (foto), revelam políticos próximos do ex-governador, recebeu de Lula um pedido para que se filie ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, uma sigla organizada, que vem ocupando espaço rapidamente, com chance de fazer uma grande bancada, que poderia ser fundamental para apoiar Lula no Congresso Nacional. Gilberto Kassab trabalha para costurar as negociações com seus parceiros do PSD, para, quem sabe, embarcar no barco do Lula.

Buscando apoio

Enquanto isso, Lula vem conversando com muitas lideranças do PSDB. Ele já falou com o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (SP), Já conversou com o senador José Aníbal (SP), com Tasso Jereissati (CE), entre outros.

Movimento pró-Lula

Assim, esse movimento disfarçado para tirar João Doria da disputa à presidência da República vem crescendo. Há quem diga que é para apoiar a Simone Tebet (MDB), pode ser também para lançar Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul. Segundo avaliam analistas políticos, na realidade, o que está por trás desse desgaste do PSDB é um movimento pró-Lula. São os tucanos anti-Doria já optando por Lula no primeiro turno. O partido com tantas dificuldades, precisa, agora, buscar uma saída honrosa para João Doria, que não decolou nas pesquisas, pontuando de 2% a 4%, e com uma enorme rejeição. Já não tinha apoio da metade dos tucanos, que com isso procuram novos ninhos para se abrigar.

Vitórias em primeiro turno

O PSDB tem um histórico marcante nas disputas pelo Palácio do Planalto. Em 1994 e em 1998, na eleição do Fernando Henrique, venceu duas vezes em primeiro turno, único partido que ganhou em primeiro turno desde a redemocratização. Já as derrotas nos últimos anos afetaram profundamente a força parlamentar do PSDB, que saiu de primeiro lugar na Câmara para sexto, com 32 deputados, e, no Senado, para sétimo lugar, com seis senadores. O risco é que, se na janela eleitoral o PSDB perder mais deputados e senadores, acabará virando um partido ainda menor, apesar de sua expressão nacional com um elenco de nomes fortes.