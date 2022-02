União Brasil chega forte às urnas

A janela partidária que vai de 3 de março a 1º de abril, em que os parlamentares podem trocar de sigla sem sofrer nenhum tipo de punição, pode mudar o cenário da disputa eleitoral. Muitos deputados e senadores bolsonaristas, principalmente do PSL, mas também do DEM, devem migrar para o PL, partido que o presidente Jair Bolsonaro disputará a reeleição ao Palácio do Planalto em outubro.

Muito dinheiro e tempo de TV

Juntas, as siglas DEM e PSL, comandadas por Luciano Bivar (foto), reúnem 81 deputados e 7 senadores, muito dinheiro, e maior tempo de TV, além do maior Fundo Partidário. Mas pode haver migrações. O registro permite que a União Brasil dispute as eleições de outubro. O número da legenda será 44.

Bibo puxa a fila para o PL

Já o PL, novo partido do presidente Bolsonaro, tem 43 deputados. A expectativa é que 20 parlamentares da União Brasil migrem para o partido comandado por Valdemar Costa Neto. O primeiro a tomar a decisão, já há algum tempo, foi o gaúcho Bibo Nunes (PSL), escudeiro do presidente Bolsonaro, e que só aguardava a aprovação do registro da União Brasil para desembarcar no PL.

"Não pregar ódio e desunião", diz Crispim

O deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSL) afirmou que continuará com a União Brasil. Disse que "o grande desafio é encontrar um candidato à presidência da República que tenha um alinhamento com a visão democrática que o presidente Bivar sempre teve em relação à política brasileira, que é não pregar ódio, e sem participar dessa desunião que existe hoje; nem extrema esquerda e nem extrema direita. A proposta é criar políticas para combater a pobreza, a desigualdade e a fome".

Disputa pela maior bancada

O resultado dessa movimentação é que os 81 menos os 20 que estão saindo, ficam em 61; e 43 mais 20, sobem para 63. Com isso, o PL e a União Brasil vão disputar homem a homem quem ficará com a maior bancada da Câmara dos Deputados.

De repente, um tsunami eleitoral

Especialistas analisam a inusitada situação neste quebra cabeça eleitoral como "um ajuntamento" de parlamentares difícil de controlar nas votações do Congresso. O que é estranho, avaliam esses especialistas, é que o PSL, de certa forma, "um partido artificial", denominado de nanico, de repente, virou um tsunami, uma das maiores bancadas do Parlamento, impulsionado pela turbina de votos do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Racha muda o rumo do DEM

Já o DEM chega com um histórico e a sabedoria política de velhas raposas que conhecem o caminho das pedras, tanto no governo como no Congresso Nacional, com quadros experientes e que mostrou sua força nas últimas eleições, ocupando espaços na base nos municípios. Poderia fazer bonito de novo em 2022.

Ditando regras no Parlamento

Em vez disso, abriu um racha interno, derrubou o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) da presidência da Câmara e entregou o comando do Legislativo para o Centrão, apoiado por Bolsonaro. O deputado Arthur Lira (PP-AL) ganhou a presidência da Câmara com apoio de toda a base bolsonarista, que hoje é quem dita as regras no Parlamento e no governo.