Prova de vida dos aposentados

"Para a comemoração dos aposentados, não precisa mais fazer a prova de vida no INSS", afirma o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT). O parlamentar explica que por uma portaria o presidente Jair Bolsonaro (PL) desobriga o aposentado de fazer a prova de vida.

Tem que ser lei

O parlamentar pedetista é autor de um projeto de lei que objetiva a não obrigatoriedade da prova de vida. Pompeo de Mattos disse ao Repórter Brasília que seu projeto segue tramitando, pois pretende que seja lei. Portaria, segundo o congressista, "pode vir qualquer governo e mudar tudo. O próprio governo, passada a eleição, pode voltar atrás; sendo lei, não tem como voltar atrás". O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania

De maca e cadeiras de rodas

Pompeo de Mattos defende o projeto de lei com muitos argumentos. Disse que começou a pipocar muita notícia "de que tinha gente indo de maca, de cadeira de rodas; que chegavam às portas dos bancos e não deixavam entrar porque a cadeira de rodas não passava, e o gerente não queria ir lá receber o sujeito. Essas confusões eram diárias em todo o País".

PDT espera decisão de Bolzan

O PDT do gaúcho cobra uma definição do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, convidado para ser o candidato do partido para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas, até agora, ainda não decidiu se vai ser ou não candidato ao Palácio Piratini. O presidente do PDT no Estado, Pompeo de Mattos, quer uma definição. "Bolzan vai ter que decidir se tira a camisa do Grêmio e veste a do PDT", diz.

Janela partidária

No próximo dia 3 de março será aberta uma data importante do calendário eleitoral, a chamada janela partidária, período em que parlamentares eleitos pelo sistema proporcional (deputados federais, estaduais e distritais) podem trocar de partido sem perder o mandato. A janela vai até 1º de abril. A regra não se aplica aos senadores e senadoras, por serem eleitos pelo sistema majoritário. No dia seguinte, 2 de abril, termina o prazo para que governadoras ou governadores de estados e ou prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos em 2022 renunciem a seus mandatos - a chamada desincompatibilização.

Atletas menores

Projeto do senador Confúcio Moura (MDB-RO) que permite ao responsável por atleta menor de 16 anos se ausentar do serviço para acompanhá-lo em competições esportivas está pronto para ser votado no Senado. A relatoria é da senadora Leila Barros (Cidadania-DF).

Três dias por semestre

Na Comissão de Assuntos Sociais, o parecer é pela aprovação. Nos argumentos, Leila, que é ex-jogadora de vôlei, com duas medalhas olímpicas de bronze, lembra que o projeto restringe as ausências ao serviço a três dias por semestre.