Partidos endividados

Partidos políticos entram neste ano eleitoral devendo aos cofres públicos R$ 84 milhões. Ao todo, 31 dos 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm algum tipo de dívida com a União - as exceções são o Novo, sigla criada em 2015, e a Unidade Popular, legenda de esquerda que obteve o registro formal em 2019. Multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, pagamentos atrasados para a Previdência e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos funcionários e impostos não recolhidos são algumas das causas das pendências com a União.

PT gaúcho

A maior dívida é do Partido dos Trabalhadores (PT): R$ 23,6 milhões, quase quatro vezes o valor devido pelo segundo colocado, o Democratas (DEM), com R$ 6,5 milhões. Dos dez diretórios mais endividados do País, quatro são do PT. O campeão é o diretório estadual no Rio Grande do Sul, com R$ 8,1 milhões em cobrança. O diretório municipal do PT em São Paulo vem em seguida, com R$ 4,6 milhões. Proporcionalmente, a sigla com mais diretórios endividados é o PSB, com mais de um quarto de seus CNPJs relacionados a algum tipo de débito. Procurada pelo Estadão, a legenda também se recusou a explicar a situação.

Interpretações diferentes

O presidente do PT do Rio Grande do Sul, deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (foto), disse ao Repórter Brasília que as dívidas antecedem a atual gestão. Esclareceu que "são questões não julgadas em definitivo. Existem diferenças de interpretações entre os tribunais das regiões. A maneira que a gente fez a prestação de contas do Rio Grande do Sul, que foi aceita em outros estados como a forma correta, no Estado tem uma outra interpretação".

Padronização de procedimentos

Uma das coisas que "nós propomos", acentua Pimenta, "é que haja uma padronização de procedimentos do Tribunal Superior Eleitoral para todos os diretórios. Hoje, essa falta de unificação gera uma insegurança jurídica. Agora quando chega no Tribunal Superior Eleitoral, a situação é outra. Achamos que deve haver uma padronização para evitar situações como a que acabou se criando".

Fundão Eleitoral

Os partidos continuam recebendo recursos públicos do Fundo Partidário (cerca de R$ 1 bilhão) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), conhecido como "Fundão Eleitoral" - o orçamento de 2022 separou mais R$ 4,9 bilhões para as campanhas eleitorais deste ano. A existência de dívidas não impede que os partidos continuem recebendo recursos.

Responsabilidade dos antecessores

A maioria dos diretórios dos dirigentes dos partidos não comenta a situação, exceto o gaúcho Paulo Pimenta. Informalmente, alguns dirigentes atribuíram a responsabilidade pelas dívidas aos antecessores.

Eleitores favoráveis à vacina

