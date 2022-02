Prioridades do Parlamento

O ano legislativo começou ontem com os líderes do governo e oposição com uma enorme pauta de prioridades. Na Câmara dos Deputados, a oposição defende temas como a aprovação de uma renda básica permanente, e proteção ao meio ambiente; o governo propõe avançar nas reformas tributária e administrativa, missão difícil em ano eleitoral, com parlamentares tendo como foco a disputa do pleito de outubro, portanto, passando boa parte do tempo, em suas bases.

Ponto comum

A adoção de medidas para aquecer a economia é um ponto comum cobrado por eleitores do governo e da oposição e, que poderá ser fator decisivo na avaliação do eleitor na hora de votar.

Crescimento da economia

Para o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição, a necessidade é aprovar projetos que promovam o crescimento da economia e a inclusão social, ao lado de medidas de proteção ao meio ambiente.

Só depende da vontade do governo

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) disse ao Repórter Brasília que "hoje, o governo tem base suficiente para aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária, a questão é saber se realmente ele quer isso, pois durante todo o ano passado ele não demonstrou essa vontade", avaliou o emedebista. "Tanto é verdade que tanto numa quanto na outra, a participação do governo é muito menor do que deveria ser".

Reforma tributária

Na opinião de Alceu Moreira, "a reforma tributária durante muitos anos, não teve um projeto que parasse de pé, porque todas as outras reformas, a lógica de funcionamento continuava complicada". Essas duas propostas em discussão, argumenta o congressista, "tanto a 45 e a 110, a lógica de funcionamento, trabalhando com valor agregado, o IVA, ela é muito simples, didática e vai facilitar enormemente a vida dos brasileiros, e principalmente da geração do empreendedorismo, geração de empregos e metas".

Retalho do processo

No entendimento de Alceu Moreira, "a questão é que durante todo esse tempo não tem a participação efetiva do governo. E quando o governo participa, ele vem com a reforma do Imposto de Renda que é um retalho desse processo; não tem nada a ver com a reforma tributária inteira".

Apoio de prefeitos e governadores

O deputado resume da seguinte forma: "há duas pautas prioritárias no Congresso, a reforma administrativa, que num ano eleitoral é bastante complicada aprovar, porque muitos parlamentares que não são convictos ficam temerosos por causa da questão eleitoral. A máquina pública tem um cooperativismo bastante forte. No ano passado, esperavam os governadores nos aeroportos para pressionar. Já a reforma tributária tem a concordância dos prefeitos e dos 27 governadores, e se o governo realmente se envolver na direção dela, ela será aprovada dentro do previsto".

Mais Brasil e menos Brasília

Para o deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), "o Congresso é reformista, e o governo está muito otimista este ano para que se possa continuar fazendo as reformas necessárias". No entendimento de Passarinho, são duas reformas que "nós precisamos fazer para que a gente possa rever a posição deste país, fazer um novo pacto federativo, fazer com que tenhamos mais Brasil e menos Brasília".