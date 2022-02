Parlamentares retornam de 'férias'

O Congresso abre o ano legislativo nesta semana com poucas possibilidades de avançar em reformas e pautas que provocam grandes mudanças. As atividades são retomadas após "as férias". Para alguns, o trabalho é em dobro, em meio ao avanço da variante Ômicron e a tensão da nova queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já anunciou sua preocupação com o avanço da pandemia. Disse a aliados que as atividades presenciais na Câmara dos Deputados ficarão para depois do Carnaval.

Só assuntos urgentes

Em ano eleitoral, tradicionalmente, as atividades do Legislativo só se intensificam no primeiro semestre, depois, o foco dos parlamentares é com o calendário eleitoral, atuando em suas bases, buscando as parcerias e garimpando votos para a eleição. Entre as propostas em pauta está a PEC dos Combustíveis, que continua naquele jogo sobre de quem é a culpa, entre Petrobras, Jair Bolsonaro e governadores. Com o foco até outubro nas urnas, a tendência é diminuir os trabalhos no Parlamento. Assuntos pendentes: PEC dos Combustíveis e reforma tributária, sem consenso, temas voltados à segurança pública como Código de Processo Penal e a proposta que legaliza o jogo do bicho e outros, no Brasil, que sofre enorme resistência, principalmente, da bancada evangélica.

Preço dos combustíveis

O governo prepara um texto para ser apresentado ao Congresso, na tentativa de controlar as sucessivas altas dos preços dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro (PL), continua a "guerra" com os governadores. Ele defende a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. No Senado, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), apresenta, nos próximos dias, uma nova versão da PEC que propõe um fundo de estabilização do preço dos combustíveis.

Cassinos e jogo do bicho

A legalização de cassinos para liberação do jogo do bicho e outros no Brasil, previsto para votação no ano passado, continuou na pauta dos parlamentares, no recesso, junto às bases, e volta à pauta com força agora em fevereiro. Arthur Lira vai trabalhar para convencer os parlamentares contrários, principalmente, a bancada evangélica, para que o projeto seja aprovado.

Foco na renda básica

O Avante oficializou o nome do deputado federal André Janones (foto, MG) como pré-candidato à presidência da República. No evento do último final de semana, em Recife (PE), ele voltou a defender um programa de renda mínima para famílias de baixa renda. "Quando eu falo sobre isso, a primeira coisa que sempre me perguntam em qualquer entrevista ou debate é, 'vai tirar dinheiro de onde?'. Ninguém nunca perguntou de onde vai tirar dinheiro para pagar o juro ao banqueiro, para pagar amortização de dívida, para pagar privilégio de político", disse.

Discurso alinhado no RS

O presidente do Avante no Rio Grande do Sul, Anderson Dorneles, desembarcou em Recife dois dias antes do lançamento para ajudar na formulação do discurso e das propostas do presidenciável. "É hora de fomentar e criar condições para que ações sociais ganhem espaço, mas de maneira efetiva e abrangente, como era o Bolsa Família. E não como o atual programa social do governo federal, que deixou de atender cerca de 1,2 milhão de gaúchos", defende Dorneles, que tem grande proximidade com Janones.