Os partidos buscam avaliar as parcerias para, até abril, fecharem os acordos para o Palácio do Planalto. O MDB, que aposta em Simone Tebet (MDB-MS), enfrenta o desafio de uma candidatura de última hora. Na opinião do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), detentor de vários mandatos e ex-ministro do Desenvolvimento Social, no governo Michel Temer (MDB), e ex-ministro da Cidadania, no governo Jair Bolsonaro (PL), "o partido deveria ter construído a candidatura da senadora Simone Tebet através dos últimos anos, mas não fez isso, é uma candidatura escolhida na última hora para dizer que tem candidato, para fazer composição".

Falta competitividade

O parlamentar não vê muito futuro na candidatura de Simone, "embora ela seja uma pessoa correta como senadora e como pessoa, e eu prezo muito isso, mas competitividade para ser presidente da República ela não tem, não existe". Na visão de Osmar Terra (foto), "é a mesma situação do (Henrique) Meirelles, que foi inventado na última hora e perdeu para o Cabo Daciolo (hoje, PMB)".

MDB é regionalizado

Osmar Terra acentua que "o MDB é muito regionalizado, é uma federação. O MDB do Nordeste votou em Fernando Haddad (PT) na última eleição. Agora, deputados e senadores do Nordeste já estão fazendo jantares com (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT). Então a candidatura da Simone já está comprometida, não tem futuro".

Polarização Bolsonaro-Lula

Na opinião do congressista, a eleição vai se polarizar entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). "As candidaturas de centro não vão ter espaço, vão ter um espaço reduzido; João Doria (PSDB) fará uma votação pequena proporcionalmente, mesmo sendo governador de São Paulo".

Candidato de centro

Para Osmar Terra, "Sergio Moro (Podemos) será um candidato de centro e também não fará uma votação que o leve para o segundo turno, pelo menos é a avaliação de agora, pode ser que mude isso. A eleição está polarizada: ou é o Bolsonaro ou é o Lula".

Conforme o vento

Como o MDB se posiciona nisso? "O MDB vai tateando como sempre. É um partido que vai conforme sopra o vento. Vai tentar viabilizar a Simone como candidata à presidência ou como vice de alguém, em que tem uma margem de troca, de negociação política", afirma Terra.

Sul, Bolsonaro; e Nordeste, Lula

"A tendência é o Sul, por exemplo, apoiar Bolsonaro, até por sobrevivência política, e o Nordeste e o Norte, não todo o Norte, deverão estar divididos, mas o Nordeste é mais para o lado do Lula, e o Sul mais para o lado do Bolsonaro", concluiu o deputado.

PSB busca recondução em Pernambuco

Com o objetivo de chegar a 20 anos no poder em Pernambuco, o PSB está em dias decisivos para definir o seu candidato a governador do estado para as eleições de outubro. A legenda está entre dois deputados federais e um secretário para lançar um nome com o objetivo de suceder o governador Paulo Câmara (PSB), condutor do processo interno. Os nomes mais cotados para a posição são os dos deputados federais Danilo Cabral e Tadeu Alencar e o do secretário da Casa Civil de Pernambuco, José Neto.